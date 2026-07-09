Giá xăng đồng loạt giảm, E10 về sát 20.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (9/7).

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 812 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III không cao hơn 20.003 đồng/lít (giảm 412 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.745 đồng/lít (tăng 569 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.735 đồng/kg (giảm 318 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít.

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại kỳ điều hành 2/7, giá xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Liên quan đến xăng E10, mới đây, Tổ Công tác triển khai Thông tư 50 đã có báo cáo gửi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam đến ngày 1/7.

Báo cáo nêu rõ, xăng E10 được bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Theo đó, tổng mức tiêu thụ xăng sinh học (E5, E10) từ 1-28/6 đạt khoảng 980 triệu lít. Trong đó, xăng E10 khoảng 924 triệu lít, chiếm 94,29% và xăng E5 khoảng 56 triệu lít, chiếm 5,71%.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng dầu và đều kinh doanh xăng sinh học, chủ yếu là E10. Có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục cung ứng xăng E5.

Trả lời câu hỏi của báo chí về chất lượng không khí tại Hà Nội và TPHCM sau 1 tháng triển khai sử dụng xăng sinh học E10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 7/7, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) , cho biết mục tiêu lớn nhất của việc chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 là góp phần bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thừa nhận sau 1 tháng triển khai chưa có đủ cơ sở để khẳng định xăng E10 đã tạo ra tác động tích cực đối với môi trường.