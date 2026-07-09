Ngao, ốc dạt trắng bãi biển Trà Cổ của tỉnh Quảng Ninh sau bão số 1, người dân đổ xô đi nhặt “lộc trời”

Sau khi bão số 1 tan, lượng lớn hải sản tự nhiên bị sóng to gió lớn đẩy dưới cát sâu lên và dạt vào bãi biển Trà Cổ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Dọc theo bờ biển, đủ loại ngao, sò huyết, ốc điếu, bàn mai... nằm la liệt.

Sau bão số 1, người dân tranh thủ ra bãi biển Trà Cổ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) để nhặt "lộc trời". Ảnh: P.C

Nghe tin, hàng trăm người dân đã mang theo túi, xô, chậu… ra bờ biển nhặt “lộc trời". Chỉ sau một thời gian ngắn, ai nấy đều ra về với những xô chậu đầy ắp ngao, sò huyết, ốc điếu, bàn mai…

Thông thường, muốn "săn" được ngao, sò, ốc... kích cỡ lớn như thế này, người dân phải ra những vùng nước sâu, nhưng giờ chỉ cần nhặt trên bờ cũng đầy túi. Do đó, bên cạnh việc nhặt "lộc trời" để cải thiện bữa ăn, nhiều người còn tranh thủ cơ hội này để nâng cao thu nhập.

Được biết, giá ốc điếu tươi sống trên thị trường có giá dao động khoảng 30.000 – 75.000 đồng/kg, ngao biển có giá từ 35.000 – 40.000 đồng/kg, hay như bàn mai tươi sống có giá dao động khoảng 90.000 – 160.000 đồng/kg…

Mỗi người đều đem theo túi, xô, chậu để nhặt "lộc trời" bị sóng đánh lên bờ. Ảnh: P.C

Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, bà Nguyễn Thị Vy (trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) đã nhặt được gần 10kg ốc điếu.

Theo bà Vy, những loài hải sản này bình thường hiếm khi xuất hiện tại bờ biển. Chỉ khi biển động, sóng lớn mới đánh dạt ốc điếu vào bờ cát với số lượng lớn. Bên cạnh đó, bãi biển còn xuất hiện nhiều ngao, bàn mai, sò, vạng... kích cỡ lớn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người dân đã nhặt đầy túi ngao, sò, ốc... Ảnh: P.C

Còn theo ông Nguyễn Văn Dũng (xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ông thường xuyên ra bãi biển Trà Cổ để tắm. Những hôm sóng lớn, ông sẽ rủ người nhà ra nhặt hải sản bị sóng đánh dạt vào bờ. Hôm nay cũng vậy, ông cùng gia đình đến bãi biển Trà Cổ từ sớm để tranh thủ nhặt ốc, vừa giải trí, vừa cải thiện bữa ăn.

Người dân nhặt ốc điếu có kích cỡ lớn và còn sống. Ảnh: P.C

Cũng theo những người dân địa phương, bãi biển Trà Cổ thỉnh thoảng cũng xuất hiện ngao, sò, ốc... bị sóng đánh vào bãi cát. Nhiều người tranh thủ ban đêm cầm đèn pin đi soi dọc bờ biển và thu hoạch được lượng lớn hải sản.