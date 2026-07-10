Chi tiết 80 km đại lộ, hàng nghìn ha công viên ven bờ sông Hồng trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Tại triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là điểm nhấn quan trọng trong định hướng phát triển thành phố. Ảnh: Anh Văn

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 737.000 tỷ đồng, quy mô hơn 11.400 ha dọc hai bờ sông Hồng. Dự án gồm 17 dự án thành phần, 6 cây cầu chiến lược và hàng nghìn ha công viên ven sông. Ảnh: Anh Văn

Theo phương án mới, dự án sẽ đi qua 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Ảnh: Anh Văn

Hạng mục trung tâm là tuyến đại lộ cảnh quan dài khoảng 80 km. Trong đó, Đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 45,35 km, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở qua các khu vực Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì và Nam Phù. Ở phía đối diện, Đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35 km, kết nối Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Bát Tràng trước khi nối xuống cầu Mễ Sở. Ảnh: Anh Văn

Một trong những cây cầu trọng điểm trong quy hoạch là Cầu Trần Hưng Đạo. Dự án có tổng mức đầu tư toàn bộ khoảng 15.967 tỷ đồng với chiều dài hơn 4,1 km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài trên 800 m. Ảnh: Ngọc Hải

Theo thông tin từ BQLDA Đầu tư và Xây dựng dự án cho biết, các trụ dưới sông bao gồm trụ TC2 - TC6 đều đã vượt lũ. Đến tháng 8/2026 sẽ tiến hành lắp đặt dầm thép, dự kiến đến tháng 3/2027 sẽ hoàn thành. Ảnh: Ngọc Hải

Trong khi đó, cầu Tứ Liên và đường dẫn có tổng chiều dài gần 12km kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc, Đông Bắc và Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, tuyến đường từ sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) về nội đô. Ảnh: Lê Minh

Cầu chính Tứ Liên là cầu dây văng rộng 43m, trụ tháp cao 185m; đường dẫn phía Nghi Tàm (phường Hồng Hà) rộng 48m, phía Đông Anh (đường Trường Sa) rộng 60m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Minh

Dự án sau khi hoàn thành sẽ thúc đẩy quá trình đô thị hóa, giãn dân số, giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Thăng Long, Vĩnh Tuy và giảm áp lực giao thông trong đô thị lõi. Ảnh: Lê Minh

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, Hà Nội dự kiến bố trí tái định cư tại ba khu vực chính gồm Khu đô thị định cư Long Biên quy mô khoảng 201 ha, Khu đô thị định cư Lĩnh Nam khoảng 98 ha và Khu tái thiết đô thị làng nghề Bát Tràng khoảng 120 ha. Ảnh: Anh Văn

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ được phát triển theo quan điểm "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển. Ảnh: Anh Văn

Cấu trúc đô thị được tổ chức theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", trong đó sông Hồng giữ vai trò là trục cảnh quan, sinh thái và văn hóa chủ đạo, trở thành xương sống trong tổ chức không gian toàn thành phố. Ảnh: Anh Văn

Trong đó, cụm công viên tại bãi sông Tráng Việt có diện tích lớn nhất với quy mô khoảng 1.114 ha, nằm trên địa bàn Mê Linh và Thiên Lộc. Đây được xem là “lá phổi xanh” lớn nhất trong toàn bộ dự án. Ảnh: Anh Văn

Nhiều cụm công viên khác cũng có quy mô hàng trăm ha như: Công viên bãi sông Tam Xá khoảng 397 ha; Công viên Long Biên - Cự Khối khoảng 472 ha; Công viên Xuân Quan - Phụng Công khoảng 169 ha; Công viên bãi sông Nhật Tân - Tứ Liên khoảng 383 ha; Công viên bãi sông Thanh Trì - Nam Phù - Hồng Vân khoảng 391 ha; Công viên tại khu vực Hoàng Mai khoảng 142 ha. Ảnh: Anh Văn

Đối với những khu vực bãi sông có mặt cắt rộng, quy hoạch đề xuất nghiên cứu phương án xây dựng cầu cạn hai tầng, gồm tuyến giao thông chính phía trên và tuyến đường cảnh quan phía dưới. Giải pháp này vừa bảo đảm yêu cầu thoát lũ, vừa tạo không gian công cộng liên hoàn dọc hai bên bờ sông. Ảnh: Anh Văn

Trong khi đó, tại các đoạn bãi sông hẹp nằm gần khu dân cư hiện hữu, hệ thống giao thông sẽ được tổ chức đi bằng mặt bãi nhằm tăng cường kết nối, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và giá trị sử dụng đất. Ảnh: Anh Văn

Đối với các đoạn bờ hữu sông Hồng nằm trong khu vực Vành đai 2, quy hoạch định hướng tái thiết đô thị thông qua việc di dời các khu nhà ở xuống cấp, khu dân cư lấn chiếm ven sông, kết hợp xây dựng các tuyến đường mới phù hợp với cao độ hiện trạng để kết nối với khu dân cư hiện hữu. Ảnh: Anh Văn

Song song với đó, quy hoạch cũng hướng tới phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông theo hướng hình thành các công trình và điểm nhấn mang tính biểu tượng về văn hóa, sáng tạo của Thủ đô. Ảnh: Anh Văn

Sông Hồng không chỉ giữ vai trò là trục cảnh quan mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đô thị và nâng tầm bản sắc của Hà Nội trong tầm nhìn dài hạn. Ảnh: Anh Văn