Bộ Công Thương thông tin mới về vụ tố cáo bà Chu Thanh Huyền

Chiều 8-10, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý III.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến kết quả xử lý đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền về việc bán hàng không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Nội dung đơn tố cáo này là trường hợp người tiêu dùng mua mỹ phẩm online trên tài khoản bà Chu Thanh Huyền và theo nội dung đơn tố cáo thì người bán không xuất hóa đơn rõ ràng.

Ông Tuấn cho biết, khi nhận được thông tin, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có hướng dẫn để người làm đơn chuyển về địa phương, cụ thể là Chi cục quản lý thị trường Hà Nội và đơn vị này đã có các buổi làm việc trao đổi xác minh nội dung đơn này.

Và báo cáo mới nhất từ Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho thấy vụ việc này tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.

Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ. Ảnh: AH

"Cục đã có trao đổi, hướng dẫn để các đối tượng chuyển đơn đến cơ quan chức năng để xử lý. Đây là một trong hơn 17 nghìn vụ việc được lực lượng quản lý thị trường địa phương phối hợp xử lý trong 9 tháng vừa qua", ông Tuấn cho hay.

Liên quan đến quản lý hoạt động bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái qua livestream, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết thời gian qua, Bộ Công Thương đã tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp.

Thứ nhất, phối hợp gỡ bỏ hơn 44.000 sản phẩm vi phạm của hơn hàng nghìn gian hàng, chủ yếu thuộc nhóm hàng gia dụng và thời trang. Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an và quản lý thị trường để xử lý 120 website vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cùng đó là tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực giám sát và phát hiện vi phạm trên môi trường thương mại điện tử; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và cảnh báo, răn đe các hành vi vi phạm.

Bà Huyền nhấn mạnh, gian lận thương mại trong thương mại điện tử đang là vấn đề nóng, được đưa vào dự thảo Luật Thương mại điện tử, đã hoàn thiện trong tháng 9 và dự kiến trình Quốc hội thông qua trong tháng 10. Trong đó, quản lý hàng giả, hàng nhái là trọng tâm, với đề xuất định danh người bán qua VeID nhằm tăng cường kiểm soát và truy xuất nguồn gốc...