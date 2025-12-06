Nga cam kết cung cấp nhiên liệu “không gián đoạn” cho Ấn Độ giữa lúc Mỹ gây sức ép

Tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc họp giữa ông Putin và Thủ tướng Narendra Modi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Ấn Độ kể từ năm 2022 – thời điểm xung đột tại Ukraine khiến Nga chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây. Để duy trì dòng tiền từ dầu mỏ, Nga buộc phải tìm khách hàng mới và Ấn Độ nhanh chóng trở thành thị trường trọng yếu.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (Phần Lan), riêng tháng 10, Ấn Độ chiếm 38% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Nga, đứng thứ hai sau Trung Quốc. Sự phụ thuộc lẫn nhau này khiến cam kết “không gián đoạn” mà ông Putin đưa ra mang ý nghĩa chiến lược.

Ngoài dầu thô, Nga còn là đối tác cung cấp thiết bị và nhiên liệu hạt nhân cho Ấn Độ, đặc biệt thông qua Rosatom – công ty đang triển khai các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Kudankulam.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào đón khi đến Căn cứ không quân Palam ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 4/12/2025.

Mỹ gây sức ép với New Delhi như thế nào?

Mỹ thời gian qua đã tăng cường các biện pháp gây áp lực buộc Ấn Độ giảm mua dầu từ Nga. Trong tháng 8, Washington áp thuế 25% với dầu Nga nhập vào Ấn Độ. Đến tháng 10, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục trừng phạt hai “ông lớn” trong ngành dầu khí Nga: Rosneft và Lukoil.

Ấn Độ đứng trước một bài toán nhạy cảm: nước này có quan hệ chiến lược sâu rộng với Mỹ, đồng thời lại phụ thuộc đáng kể vào Nga trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng. Điều này buộc New Delhi phải cân bằng tinh tế giữa hai đối tác lớn.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ, ông Putin đặt câu hỏi về tính “công bằng” của áp lực từ Mỹ, dẫn ví dụ rằng chính Mỹ vẫn mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga cho các nhà máy điện của họ.

Liệu Ấn Độ có giảm nhập khẩu dầu Nga trong thời gian tới?

Tổng thống Trump thừa nhận lượng dầu Nga nhập vào Ấn Độ đã giảm gần đây, song các chuyên gia nhận định đây có thể chỉ là biến động ngắn hạn. Nhu cầu năng lượng tăng cao và mức giá ưu đãi khiến dầu Nga vẫn là lựa chọn hấp dẫn đối với New Delhi.

Bên cạnh dầu thô, Nga còn cung cấp cho Ấn Độ nhiều loại nhiên liệu khác như khí đốt, than đá và nhiên liệu hạt nhân. Theo ông Putin, quan hệ năng lượng giữa hai nước không chỉ mang tính thương mại mà còn là “đối tác chiến lược lâu dài”.

Tuy vậy, Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ năng lượng với Mỹ: tháng trước, các doanh nghiệp dầu khí quốc doanh của Ấn Độ ký thỏa thuận một năm nhập khẩu 2,2 triệu tấn LPG từ Mỹ – được mô tả là “thỏa thuận lịch sử”.

Nga hiện là một trong những nhà cung cấp năng lượng toàn diện nhất cho Ấn Độ, bao gồm dầu, khí, than và các sản phẩm hạt nhân. Moskva tự nhận là “nhà cung cấp đáng tin cậy” cho nhu cầu phát triển năng lượng của New Delhi.

Các dự án điện hạt nhân của Rosatom tại Ấn Độ – trong đó có nhà máy Kudankulam với tổng công suất 6.000 MW – là một minh chứng cho mối quan hệ hợp tác dài hạn. Ngoài ra, nhiều tàu dầu Nga đã được điều hướng lại châu Á nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh từ Ấn Độ.

Việc Nga thể hiện thiện chí “cung cấp không gián đoạn” là thông điệp chiến lược cho cả Washington: Moskva muốn khẳng định rằng dù chịu trừng phạt, họ vẫn duy trì được các đối tác lớn ngoài phương Tây.