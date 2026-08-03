Alcaraz chiếm số 2 của Zverev, "Nadal mới" thăng tiến lịch sử (Bảng xếp hạng tennis 3/8)

Việc Canadian Open 2026 lùi lịch sang đầu tháng 8 khiến hệ thống xếp hạng ATP trừ điểm của giải đấu năm 2025 theo chu kỳ 52 tuần. Alexander Zverev là người chịu ảnh hưởng lớn nhất khi mất 360 điểm từ thành tích vào bán kết mùa trước, qua đó tụt từ số 2 xuống số 3 thế giới.

Alcaraz (bên trái) tạm thời lên số 2 thế giới, Jodar (giữa) lần đầu tiên vào top 15, Arthur Gea (bên phải) lần đầu vào top 80 ATP

Carlos Alcaraz không dự Canadian Open năm ngoái nên không bị trừ điểm, nhờ vậy vượt lên vị trí thứ hai với 8.160 điểm, nhiều hơn Zverev đúng 40 điểm (8.120). Tuy nhiên, khoảng cách này rất mong manh bởi tay vợt người Đức sẽ thi đấu tại Montreal trong khi Alcaraz tiếp tục nghỉ ngơi, nên vị trí số 2 hoàn toàn có thể đổi chủ ngay trong tuần tới.

Ở ngôi đầu, Jannik Sinner vẫn thống trị tuyệt đối với 13.450 điểm, bỏ xa Alcaraz tới 5.290 điểm. Cuộc đua số 1 ATP vì thế vẫn chưa có nhiều biến động ở thời điểm hiện tại.

Top 10 ATP cũng chứng kiến một số thay đổi đáng chú ý. Felix Auger-Aliassime giữ vững vị trí số 4, Novak Djokovic đứng thứ 5, trong khi Daniil Medvedev tăng một bậc lên số 6 sau khi Alex de Minaur lùi xuống hạng 7.

Flavio Cobolli vươn lên vị trí thứ 8. Taylor Fritz trở lại ngôi số 1 nước Mỹ khi tăng lên hạng 9 sau hành trình vào chung kết Washington Open, còn Ben Shelton tụt hai bậc xuống số 10.

"Nadal mới" tạo cột mốc lịch sử

Điểm nhấn lớn nhất của tuần thuộc về Rafael Jodar. Tay vợt 18 tuổi người Tây Ban Nha được nhiều người xem là "Nadal mới" nhờ lối chơi bền bỉ trên sân đất nện đã tăng tới 9 bậc, lần đầu tiên vươn lên hạng 15 ATP với 2.243 điểm, thứ hạng cao nhất sự nghiệp.

Jodar vẫn còn cơ hội tiến xa hơn nếu đánh bại Taylor Fritz trong trận chung kết Washington Open (diễn ra vào 0h, 4/8) bị hoãn vì mưa. Nếu đăng quang, anh có thể leo lên vị trí số 12 thế giới.

Một nhà vô địch trẻ khác cũng gây tiếng vang là Arthur Gea. Tay vợt 21 tuổi người Pháp vô địch Los Cabos Open sau chiến thắng trước Denis Shapovalov, qua đó tăng 45 bậc lên hạng 82 và lần đầu góp mặt trong top 100 ATP. Dù thất bại ở chung kết, Shapovalov vẫn tăng mạnh 25 bậc lên hạng 43.

Ở chiều ngược lại, Holger Rune là cái tên tụt sâu nhất trong top 100 khi rơi 17 bậc xuống hạng 99. Karen Khachanov cũng mất 13 bậc xuống vị trí 39.

WTA: Top 30 gần như ổn định trước thềm Canadian Open

Ở bảng xếp hạng WTA trước khi Canadian Open 2026 khởi tranh, nhóm đầu không có biến động đáng kể.

Aryna Sabalenka tiếp tục dẫn đầu với 8.550 điểm, tạo khoảng cách tương đối an toàn so với Elena Rybakina (8.056 điểm). Jessica Pegula giữ vị trí số 3, còn Coco Gauff và Mirra Andreeva lần lượt xếp thứ 4 và 5.

Karolina Muchova, Linda Noskova, Iga Swiatek, Amanda Anisimova và Elina Svitolina hoàn thiện top 10.

Trong top 30, những thay đổi chủ yếu diễn ra ở nhóm cuối bảng. Maja Chwalinska, Madison Keys, Elise Mertens, Barbora Krejcikova, Emma Navarro, Anastasia Potapova và Alexandra Eala đều tăng một bậc. Jelena Ostapenko tăng hai bậc lên hạng 29, trong khi Marie Bouzkova tụt ba bậc xuống vị trí 24. Clara Tauson giữ nguyên hạng 30.

Canadian Open 2026 hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều biến động lớn ở cả ATP lẫn WTA khi hàng loạt tay vợt hàng đầu bước vào giải Masters 1000/WTA 1000 quan trọng đầu tiên trong giai đoạn chạy đà cho US Open.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 13.450 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 +1 8.160 3 Alexander Zverev (Đức) 29 -1 8.120 4 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.740 5 Novak Djokovic (Serbia) 39 0 3.760 6 Daniil Medvedev (Nga) 30 +1 3.620 7 Alex de Minaur (Úc) 27 -1 3.560 8 Flavio Cobolli (Ý) 24 +1 3.330 9 Taylor Fritz (Mỹ) 28 +1 3.230 10 Ben Shelton (Mỹ) 23 -2 2.680 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 0 2.535 12 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 0 2.380 13 Lorenzo Musetti (Ý) 24 +2 2.375 14 Casper Ruud (Na Uy) 27 -1 2.345 15 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 +9 2.243 16 Andrey Rublev (Nga) 28 -2 2.230 17 Jakub Mensik (CH Séc) 20 0 2.205 18 Valentin Vacherot (Monaco) 27 0 2.176 19 Learner Tien (Mỹ) 20 -3 2.155 20 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 -1 2.105 21 Tommy Paul (Mỹ) 29 0 2.075 22 Luciano Darderi (Ý) 24 +1 2.025 23 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 -3 2.010 24 Arthur Fils (Pháp) 22 -2 1.940 25 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 0 1.830 26 Alejandro Tabilo (Chile) 29 +4 1.728 27 Joao Fonseca (Brazil) 19 0 1.700 28 Ugo Humbert (Pháp) 28 +1 1.625 29 Arthur Rinderknech (Pháp) 31 -1 1.623 30 Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 27 +1 1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA