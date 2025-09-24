Vừa được IOC "bật đèn xanh", nhiều VĐV thể thao Nga vượt qua vòng loại Olympic 2026

Vừa được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho thể thao Nga tham dự Olympic 2026, lập tức những môn mùa đông của thể thao Nga liên tục nhận suất vượt qua vòng loại.

Olympic mùa đông 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 22-2 tại Milano - Cortina, Ban chấp hành IOC đã nhóm họp ngày 20-9 và quyết định cho thể thao Nga quay lại đấu trường quốc tế kèm theo nhiều điều kiện khác.

Cả 3 VĐV của thể thao Nga đánh chiếm ba ngôi đầu của một nội dung trượt băng nghệ thuật ở Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đều vượt qua vòng loại Olympic 2026. Ảnh: Trên Sovietsky Sport.

Khi vừa được phép quay lại sân chơi thể thao quốc tế cụ thể là những cuộc tranh tài trên tuyết tại Olympic mùa đông thì lập tức nhiều VĐV Nga đã vượt qua vòng loại.

Việc này liên quan đến thành tích hồi Olympic mùa đông gần nhất, tức Olympic mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Lần đó đoàn Nga đang dự nửa chừng vào tháng 2 thì sau đó phải rời đại hội khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 22-2 bị IOC trừng phạt.

Nữ VĐV Adelia Petrosian đoạt 3 HCV với 2 nội dung cá nhân và 1 nội dung đôi nam-nữ ở trượt băng nghệ thuật Bắc Kinh 2022. Ảnh: Trên Sovietsky Sport.

Hiện nay Nga đã có 5 VĐV có thành tích vượt qua vòng loại để góp mặt tranh tài tại Olympic mùa đông 2026 ở Ý. 5 suất góp mặt tại Ý là những VĐV nằm trong nhóm huy chương ở Olympic mùa đông Bắc Kinh hơn 3 năm về trước. Họ đều là những VĐV dự tranh các nội dung cá nhân trượt băng nghệ thuật trong đó có HCV, HCB, HCĐ... Những tấm huy chương ấy có điểm số đều nằm ở mức vượt qua vòng loại cho Olympic tiếp sau đó khi VĐV còn thi đấu.

Điều đáng nói là những VĐV Nga đoạt huy chương tại Bắc Kinh hơn 3 năm về trước ở tuổi 15, 16,17 nên đến nay họ còn rất trẻ và vẫn đang trên đỉnh cao phong độ nhờ tranh tài ở giải vô địch Nga, nơi quy tụ những VĐV các môn trên tuyết và băng, nghệ thuật rất chất lượng.

Trước mắt Ủy ban Olympic Nga làm thủ tục “sao kê” thành tích cùng việc đối chiếu với tài liệu của IOC và các thủ tục giấy tờ khác để các bộ phận chuyên môn IOC rà soát. Dự đoán các môn mùa đông tại Ý sắp tới, đoàn Nga sẽ đánh chiếm nhiều vị trí tốp đầu ở mỗi nội dung, nhất là các nội dung trượt băng nghệ thuật.

Thể thao Nga tham dự Olympic 2026 với tư cách đoàn trung lập, không có quốc ca, quốc kỳ và biểu tượng thể thao Nga tại đại hội. Cùng với đó đoàn Nga không được phép diễu hành ở lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026.

Tuy nhiên vấn đề là thể thao Nga tham dự Olympic mùa đông 2026 được huy động với lực lượng mạnh nhất.