VĐV giành HCV Olympic có thể nhận thưởng 3,5 tỷ đồng

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa) mang về tấm HCV Olympic môn bắn súng cho thể thao Việt Nam.

Ngày 7/8/2025, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo nghị định thay thế nghị định 152 năm 2018 của Chính phủ “Quy định chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu”.

Trước đó, ngày 8/1, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 1 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm vụ: “Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu".

Ngày 26/5, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chínhđã có ý kiến chỉ đạo, đồng ý với đề nghị của Bộ về việc xây dựng nghị định thay thế nghị định 152.

Hiện nay, chế độ, chính sách cho HLV, VĐV thể thao đang được quy định tại ba văn bản khác nhau. Cụ thể:

1. Nghị định 152 năm 2018 gồm các chính sách: tiền lương; tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài và tiền thưởng theo thành tích thi đấu.

2.Nghị định 36 năm 2019 quy định các chế độ, chính sách: chăm sóc sức khỏe, chữa trị chấn thương; bảo đảm học tập văn hóa, chính trị; ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; ưu đãi về học nghề, giải quyết việc làm cho vận động viên thể thao.

3.Thông tư 86 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao.

Nội dung quy định tại các văn bản này còn chưa thực sự đồng bộ, thống nhất. Do đó, việc tích hợp các quy định về chế độ, chính sách cho HLV, VĐV thể thao tại các văn bản nêu trên thành một Nghị định mới (Nghị định 152 sửa đổi) sẽ hình thành một chuỗi chế độ chính sách xuyên suốt cho VĐV, HLV từ khi được tuyển chọn vào đào tạo cho đến khi kết thúc sự nghiệp thể thao.

Đời sống VĐV, HLV thể thao quá nhiều khó khăn

Theo thông tư 86, Nghị định 152, nghị định 36 hiện nay đang áp dụng, chế độ chính sách dành cho HLV, VĐV thể thao hiện nay được đánh giá là quá thấp, cào bằng, không đảm bảo đời sống cũng như tạo động lực cho thể thao Việt Nam phát triển.

Cụ thể, hiện nay các VĐV đội tuyển quốc gia được hưởng chế độ tiền công trung bình 7 triệu đồng/người/tháng. VĐV không có thành tích hay giành HCV SEA Games, Asiad, Olympic khi lên đội tuyển quốc gia cũng chỉ nhận được bấy nhiêu tiền công. Tiền dinh dưỡng (bao gồm tiền ăn hàng ngày, tiền nước uống, thực phẩm bổ sung..) cũng rất nghèo nàn khiến VĐV không đủ dưỡng chất để tập luyện. Tiền thưởng huy chương giành được ở các đấu trường cũng tương tự.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất điều chỉnh: Tăng thêm 100% mức tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu theo ngày thực tế cho VĐV, HLV thể thao so với mức quy định hiện tại; Điều chỉnh tăng thêm 26,5% mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV trong thời gian tập huấn, thi đấu trong nước và ở nước ngoài quy định tại thông tư 86.

Như vậy, thay vì được hưởng chế độ tiền công 270.000 đồng/người/ngày, VĐV đội tuyển quốc gia sẽ được hưởng chế độ 540.000 đồng/người/ngày. VĐV đội trẻ quốc gia được hưởng chế độ 430.000 đồng/người/ngày thay vì 215.000 đồng. VĐV các tỉnh, thành, ngành sẽ được hưởng 360.000 đồng/người/ngày thay vì 180.000 đồng. HLV trưởng đội tuyển quốc gia, HLV đội tuyển quốc gia, HLV trưởng đội trẻ quốc gia, HLV đội trẻ quốc gia được hưởng chế độ tiền công lần lượt sau khi tăng lên tương đương là: 1,010 triệu đồng,750.000 đồng, 750.000 đồng và 540.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc xin tăng 100% tiền công cho tất cả VĐV, Bộ đề xuất thêm chế độ đặc thù dành cho VĐV đạt thành tích xuất sắc hàng tháng theo các mức cụ thể như sau:

VĐV giành HCV Olympic được hưởng 40 triệu đồng/người/tháng; HCV Asiad được hưởng 20 triệu đồng/người/tháng; vượt qua vòng loại tham dự Olympic và giành huy chương Paralympic (đại hội thể thao người khuyết tật thế giới) được hưởng 10 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hưởng trợ cấp trong 4 năm tính từ thời điểm đạt được thành tích tại Đại hội đến kỳ Đại hội tiếp theo.

Tiền thưởng huy chương tăng từ 2-10 lần

Một trong những đột phá quan trọng nhất của lần sửa đổi nghị định 152 này là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tăng cao tiền thưởng huy chương cho VĐV giành được.

Cụ thể, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Olympic trước đây được thưởng lần lượt là 350, 220, 140 triệu đồng và 140 triệu đồng nếu phá kỷ lục. Thì nay, mức đề xuất thưởng sẽ là: 3,5 tỷ đồng, 1,75 tỷ đồng, 875 triệu đồng với HCV, HCB, HCĐ Olympic và thêm 875 triệu đồng nếu VĐV phá kỷ lục đại hội.

Mức thưởng cho VĐV giành huy chương Olympic trẻ cũng lần lượt tăng lên là: 400, 200, 100 triệu đồng với HCV, HCB, HCĐ và 100 triệu đồng tiền phá kỷ lục (quy định hiện tại là: 80, 50, 30 triệu đồng và 10 triệu đồng cho kỷ lục mới).

VĐV giành huy chương Asiad sẽ được thưởng lần lượt: 700, 350, 175 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ và 175 triệu đồng cho kỷ lục mới (quy định hiện tại là: 140, 85, 55 triệu đồng và 55 triệu đồng cho kỷ lục mới).

VĐV giành huy chương SEA Games lần lượt được thưởng 60, 30, 25 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ và 25 triệu đồng cho kỷ lục mới (quy định hiện tại là: 45, 25, 20 triệu đồng và 20 triệu đồng cho kỷ lục mới).

Tương tự, các VĐV giành huy chương các đại hội thể thao người khuyết tật cũng sẽ được nâng thưởng. Cụ thể, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Paralympic sẽ được thưởng 1,1 tỉ đồng, 550 triệu đồng, 275 triệu đồng và 275 triệu đồng cho thành tích phá kỷ lục (quy định hiện tại là: 220, 140, 85 triệu đồng và 85 triệu đồng cho kỷ lục mới).