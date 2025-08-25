SEA Games 33: Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia chỉ trích báo chí Thái Lan

Tổng Thư ký (TTK) Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) ông Vath Charoeun đã lên tiếng rằng, cách đưa tin của báo chí Thái Lan về đoàn Campuchia tại SEA Games 33 là thiếu trách nhiệm.

Chuyện không thể tin được là báo chí Thái Lan liên tục đưa ra số nhân sự đoàn VĐV Campuchia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, trong khi Hội đồng SEA Games chưa đưa ra.

Tổng thư ký NOCC, ông Vath Charoeun bực bội với cách đưa thông tin của báo chí Thái Lan. Ảnh: K.T

Hội đồng SEA Games cũng đã họp để nghe các bên liên quan trình bày về vấn đề Thái Lan-Campuchia do những mâu thuẫn gần đây giữa hai quốc gia. Tuy nhiên Hội đồng SEA Games đang chờ và xem tình hình trong thời gian tới ra sao. Hội đồng SEA Games chưa hề khuyến cáo, hay áp đặt số VĐV của Campuchia gửi đến Thái Lan tranh tài SEA Games 33. Tuy nhiên truyền thông chủ nhà SEA Games 33 lại liên tục đưa ra những con số mà TTK Vath Charoeun không biết nó xuất phát từ đâu.

Ông Charoeun nói: “Tôi là TTK NOCC, mọi chuyện tôi là người chủ động đề xuất, biết trước từ tình hình đối ngoại, đối nội, nhất là thông tin từ Hội đồng SEA Games. Ban thư ký NOCC phải là nơi tiếp nhận thông tin sớm, nhưng chúng tôi còn không biết gì cả. NOCC cũng chưa họp với chính phủ để thống nhất số VĐV gửi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, trong khi báo chí Thái Lan lại liên tục đăng những con số khác nhau. Đấy là vấn đề vi phạm”.

Campuchia đầu tư SEA Games 33 rất chu đáo, nhiều môn trong đó có thể dục dụng cụ tập huấn dài hạn tại Trung Quốc. Ảnh: P.P

TTK Vath Charoeun còn trả lời với nhật báo Phnom Penh Post: “Tôi không biết họ (báo chí Thái Lan) xuất bản những cái gì, chúng tôi còn chưa quyết con số chính thức tham dự SEA Games 33, vì chúng tôi còn chờ họp với Chính phủ và đưa ra quyết định. Đấy là thông tin thiếu cơ sở".

TTK Vath Charoeun còn chỉ đích danh tờ Khaosod xuất bản bản tin tiếng Anh rằng, họ nói đoàn Campuchia chỉ còn 57 VĐV tham dự SEA Games 33, nó là thông tin rất vô căn cứ và sai sự thật. Ông Vath Charoeun cũng tin rằng, không phải những bản tin đó đưa tin vô tội vạ mà có ai đó có ý đồ.

TTK NOCC nhấn mạnh, những thông tin về đoàn thể thao Campuchia tham dự SEA Games 33 từ phía Thái Lan đều thiếu tính chính thống, Campuchia cũng không cần mất thời gian giải thích nhiều về chuyện này.

Thông tin mới nhất cũng từ báo chí Thái Lan rằng, đoàn Campuchia chỉ được gửi không quá 200 VĐV tham dự SEA Games 33 vì vấn đề an toàn cho VĐV Campuchia. Trong khi đó Hội đồng SEA Games chưa đưa ra con số và cũng chưa đưa ra việc áp chế số lượng VĐV Campuchia.

Tất cả những điều này do Hội đồng SEA Games quyết định qua việc báo cáo tình hình từ Thái Lan, Campuchia và đánh giá tình hình thực tế. Chủ nhà SEA Games 33 không có quyền đưa ra con số mang tính áp đặt đoàn Campuchia.