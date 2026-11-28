Sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ cùng khả năng tấn công ấn tượng, Kantima Aekpatcha đang trở thành gương mặt được yêu thích của bóng chuyền nữ Thái Lan. Năm 2026 cũng đánh dấu bước ngoặt đáng nhớ khi cô lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cấp cao.

Nhan sắc rạng rỡ của "ngọc nữ" mới khiến fan bóng chuyền Thái Lan mê mẩn

"Ngọc nữ" mới của bóng chuyền Thái Lan

Trang Sanook của Thái Lan dành nhiều lời khen cho Kantima Aekpatcha, nữ chủ công có biệt danh Dream đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ người hâm mộ.

Sinh ngày 5/9/1999 tại tỉnh Kamphaeng Phet (Thái Lan), Kantima năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75. Không có lợi thế thể hình vượt trội so với nhiều chủ công quốc tế, cô từng bước khẳng định năng lực thông qua những màn trình diễn tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan.

Phong độ ấn tượng ở cấp CLB giúp Kantima lọt vào mắt xanh của HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai, qua đó lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự Volleyball Nations League (VNL) 2026.

Bên cạnh tài năng trên sân đấu, gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn và phong cách thời trang trẻ trung ngoài đời thường giúp Kantima nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Sanook thậm chí dành riêng bộ ảnh gồm 32 khoảnh khắc để giới thiệu vẻ đẹp của nữ tuyển thủ này.

Hành trình bền bỉ để khoác áo đội tuyển quốc gia

Khác với những tài năng sớm được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia, Kantima phải trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi chuyên nghiệp trước khi được góp mặt tại VNL.

Cô từng khoác áo Nakhon Nonthaburi, Opart 369, Kasetsart VC và Nakhon Ratchasima. Đáng chú ý, nữ chủ công cũng có thời gian thi đấu tại Singapore trong màu áo JRT Volleyball Women ở mùa giải 2023/24.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của Kantima là chức vô địch Thailand League mùa giải 2022/23 cùng Nakhon Ratchasima. Trước đó, năm 2018, cô từng cùng đội tuyển bóng chuyền sinh viên Thái Lan giành HCV Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á tại Myanmar.

Ngoài sự nghiệp thể thao, Kantima từng theo học ngành hành chính công tại Đại học Dhurakij Pundit.

Trong màu áo Harudot Chonburi RMUTT VC, Kantima tiếp tục có cơ hội thử sức ở đấu trường châu lục. Tại AVC Women's Champions League 2026, cô ghi 14 điểm tấn công trong cuộc đối đầu với đội bóng Nhật Bản NEC Red Rockets Kawasaki ngày 27/4.

Ở lần đầu tham dự VNL, nữ chủ công ghi tổng cộng 13 điểm, gồm 12 điểm tấn công và một điểm chắn bóng, theo thống kê của Volleyball World. Cô cũng có tên trong danh sách tuyển Thái Lan tham dự SEA V Cup 2026.

Dù chưa phải nhân tố chủ lực của tuyển Thái Lan, Kantima đang có cơ hội khẳng định bản thân ở cấp độ quốc tế. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu, tinh thần cầu tiến và vẻ đẹp đời thường giúp nữ chủ công 27 tuổi trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng chuyền xứ sở chùa Vàng.

Ngắm những hình ảnh đẹp về Kantima Aekpatcha