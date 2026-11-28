Đằng sau những video triệu view và cuộc sống hào nhoáng trên mạng xã hội, không ít biểu tượng thể thao đỉnh cao đã bị vạch trần góc tối đời tư, từ gian lận danh hiệu cho đến những cáo buộc hình sự chấn động phải đối mặt với án tù giam.

Nữ influencer 24 tuổi vướng cáo buộc liên quan đến âm mưu ám sát bạn trai cũ, nhưng đã phủ nhận tội danh tại tòa

1. Thuê sát thủ lấy mạng người yêu cũ

Cú sốc lớn nhất thuộc về Gabby Gonzalez, hot girl sở hữu gần 1 triệu người theo dõi nổi tiếng qua các nội dung lướt sóng và bóng tải (pickleball).

Tháng 5 năm nay, cô búp bê 24 tuổi này bất ngờ bị cảnh sát Mỹ bắt giữ với cáo buộc tham gia vào một âm mưu thuê sát thủ trên web tối (dark web) để ám sát bạn trai cũ của mình, là nam ca sĩ Jack Avery. Dù vừa qua Gonzalez đã lên tiếng phủ nhận tội danh tại tòa, cô vẫn phải đối mặt với mức án từ 25 năm tù đến chung thân nếu bị kết tội mưu sát.

2. "Vạch trần" trò lừa đảo thể hình và chất cấm

"Liver King" (Brian Johnson), ông trùm thể hình sở hữu đế chế triệu đô, từng xây dựng thương hiệu cá nhân gắn liền với lối sống nguyên thủy, chỉ ăn thịt sống và tập nặng để có cơ bắp vạm vỡ 100% tự nhiên.

Johnson gây tranh cãi sau khi bị phanh phui việc sử dụng steroid và hormone tăng trưởng, trái ngược hình ảnh thể hình tự nhiên từng quảng bá

Tuy nhiên, sự thật bị phanh phui khi loạt email cá nhân bị rò rỉ, chứng minh anh ta chi tới 8.300 bảng Anh (hơn 250 triệu VNĐ) mỗi tháng cho các loại steroid và hormone tăng trưởng.

Lời nói dối bị bóc trần khiến thương hiệu thực phẩm bổ sung của Johnson tổn thất nặng nề và phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ người tiêu dùng. Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2025, Johnson tiếp tục bị cảnh sát Austin bắt giữ vì hành vi đe dọa bạo lực đối với nhà báo Joe Rogan trên mạng xã hội.

3. Nghi vấn gian lận giải đấu triệu đô

Được mệnh danh là "nữ thần golf" có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh, Paige Spiranac cũng không tránh khỏi vết nhơ danh tiếng tại giải đấu The Internet Invitational có tổng trị giá giải thưởng lên tới 1 triệu USD.

Spiranac vướng tranh cãi tại giải đấu có tổng giải thưởng 1 triệu USD vì nghi vấn cải thiện vị trí bóng trái luật

Trong trận chung kết, Spiranac bị ống kính truyền hình bắt trọn khoảnh khắc dùng tay ấn bẹp vạt cỏ dài xung quanh quả bóng nhằm tạo lợi thế đánh cho đồng đội. Khi bị các đối thủ chất vấn, cô bật khóc phủ nhận việc cố ý gian lận và cho rằng mình không biết luật cấm cải thiện vị trí bóng. Dù ban tổ chức không đưa ra án phạt chính thức, làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ đã làm sụt giảm nghiêm trọng uy tín của người đẹp 33 tuổi này.

Sự sụp đổ của các ngôi sao thể thao mạng xã hội là lời cảnh tỉnh, khi các giá trị ảo vượt qua đạo đức nghề nghiệp và pháp luật, cái giá phải trả luôn là sự nghiệp và tự do ngoài đời thực.