Làng quyền Anh Ireland đón nhận tin buồn khi võ sĩ Lee Reeves qua đời ở tuổi 31, hơn ba tháng sau trận đấu khiến anh chấn thương não nghiêm trọng. Từng thắng 16/18 trận chuyên nghiệp, Reeves còn được người dân quê nhà yêu mến vì hành động dũng cảm cứu một phụ nữ khỏi chết đuối.

Lee Reeves từng cứu người khỏi chết đuối, nhưng không qua khỏi sau chấn thương trên võ đài

Qua đời sau hơn ba tháng điều trị chấn thương não

Ngày 16/11, võ sĩ Lee Reeves trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đại học Limerick (Ireland), bên cạnh những người thân trong gia đình.

Bi kịch bắt nguồn từ trận đấu với đồng hương Gary Cully tại nhà thi đấu 3Arena ở Dublin ngày 1/8/2026. Hai võ sĩ tranh đai hạng siêu nhẹ và Reeves bị knock-out ở hiệp thứ 10.

Sau trận đấu, Reeves được đưa tới bệnh viện trong tình trạng chấn thương não nghiêm trọng. Anh phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp và được đưa vào trạng thái hôn mê y khoa.

Võ sĩ 31 tuổi ban đầu điều trị tại Bệnh viện Beaumont, trước khi chuyển về Limerick để gần gia đình vào tháng 10.

Dù từng xuất hiện những dấu hiệu hồi phục, Reeves sau đó bị nhiễm trùng trong quá trình điều trị. Theo truyền thông Ireland, biến chứng này góp phần dẫn đến sự ra đi của anh.

Thông tin khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ và cộng đồng quyền Anh Ireland đau buồn.

Võ sĩ tài năng với 11 chiến thắng knock-out

Sinh ra tại Limerick, Lee Reeves được biết đến với biệt danh "El Champo". Trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2018, anh từng năm lần vô địch quốc gia Ireland ở cấp độ nghiệp dư.

Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Reeves thi đấu 18 trận, giành 16 chiến thắng, trong đó có 11 lần thắng bằng knock-out, và chỉ nhận hai thất bại.

Anh từng thi đấu tại nhiều quốc gia, từng bước xây dựng tên tuổi trước khi gặp Gary Cully trong trận tranh đai hồi tháng 8.

Sau khi hay tin Reeves qua đời, Cully bày tỏ sự đau buồn. Anh nhắc lại tình cảm tốt đẹp giữa hai người và không thể tin rằng mình phải viết lời tiễn biệt đối thủ cũ.

Đơn vị quảng bá quyền Anh Queensberry cũng gửi lời chia buồn, đánh giá Reeves là võ sĩ tài năng và tấm gương tích cực trong cộng đồng.

Từng liều mình cứu phụ nữ khỏi dòng sông

Ngoài thành tích trên võ đài, Reeves còn được nhớ đến bởi những hoạt động thiện nguyện tại quê nhà.

Tháng 3/2023, khi tham gia tuần tra cùng tổ chức phòng chống tự tử Limerick Treaty Suicide Prevention, anh phát hiện một phụ nữ gặp nguy hiểm dưới sông Shannon.

Không ngần ngại, Reeves xuống nước để hỗ trợ người phụ nữ trong lúc chờ lực lượng cứu hộ. Cả hai sau đó được đưa lên bờ an toàn.

Hành động dũng cảm giúp anh nhận được nhiều lời khen ngợi và sự ghi nhận từ chính quyền địa phương.

Reeves cũng tích cực tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần, từng phục vụ trong quân đội Ireland và xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Survivor UK năm 2023.

Jonathan O'Brien, người từng huấn luyện và hỗ trợ Reeves trong thời gian điều trị, gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: "Tạm biệt con, ngủ ngon nhé. Con đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối. Chúng ta yêu con rất nhiều".

Sự ra đi của Lee Reeves để lại nhiều tiếc nuối, không chỉ bởi sự nghiệp quyền Anh đang tiếp diễn, mà còn vì những đóng góp của anh cho cộng đồng. Tại Limerick, người ta sẽ nhớ đến Reeves như một võ sĩ giàu nghị lực và một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.