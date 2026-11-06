Mayweather đại náo boxing ở tuổi 49, Wilder & Jake Paul cùng thượng đài

Làng quyền Anh thế giới chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối năm đầy sôi động khi hàng loạt tên tuổi đình đám đồng loạt công bố kế hoạch thượng đài. Floyd Mayweather tái xuất ở tuổi 49, Deontay Wilder tham gia đại chiến boxing hạng nặng, trong khi Jake Paul quyết tâm trở lại sau cú knock-out khiến anh vỡ hàm.

Mayweather tái xuất ở tuổi 49

Mayweather tuổi 49 vẫn chưa chịu dừng lại

Floyd Mayweather tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận kế hoạch trở lại võ đài vào ngày 19/12 tại Bangkok (Thái Lan), với đối thủ là võ sĩ Australia Matty Floyd.

Ở tuổi 49, huyền thoại người Mỹ vẫn duy trì sức hút đặc biệt nhờ thành tích bất bại 50 trận chuyên nghiệp. Cuộc so găng với Matty Floyd dự kiến mang tính biểu diễn, đồng thời được Mayweather xem là màn khởi động cho cuộc đối đầu Ryan Garcia mà anh nhắm đến vào tháng 2/2027.

Đáng chú ý, trận tái đấu từng được mong chờ giữa Mayweather và Manny Pacquiao vẫn đang bị trì hoãn. Điều đó càng khiến kế hoạch tái xuất của "Độc cô cầu bại" trở thành chủ đề bàn tán.

Wilder đại chiến võ sĩ bất bại, Fury - Joshua làm tâm điểm

Nếu Mayweather thu hút sự chú ý bằng màn tái xuất, Deontay Wilder lại chuẩn bị đối mặt thử thách thực sự đáng gờm.

"Người đồng" Wilder (bên trái) trở lại thi đấu

Cựu vô địch WBC hạng nặng sẽ đối đầu Jai Opetaia vào ngày 11/12 tại Cardiff (Xứ Wales). Đây là trận đấu nổi bật trong sự kiện có màn so găng tâm điểm giữa hai ngôi sao Anh quốc Tyson Fury và Anthony Joshua.

Wilder sở hữu thành tích 45 thắng, 4 thua, 1 hòa, trong đó có tới 43 chiến thắng knock-out. Đối thủ của anh, Opetaia, bất bại sau 31 trận và đang quyết định bước lên hạng nặng từ hạng bán nặng (cruiserweight).

Sự đối lập giữa sức mạnh cú đấm phải của Wilder và tốc độ, kỹ thuật của nhà vô địch Australia hứa hẹn tạo nên cuộc chiến khó lường.

Đáng chú ý, Wilder từng trải qua ba cuộc thư hùng khốc liệt với Fury. Giờ đây, hai đối thủ cũ cùng xuất hiện trong một đêm boxing lớn, nhưng không trực tiếp tái đấu.

Jake Paul trở lại sau vỡ hàm, tuyên bố có thể giải nghệ

Cái tên thứ ba khiến làng boxing dậy sóng là Jake Paul. Ngôi sao mạng xã hội 29 tuổi sẽ đối đầu cựu vô địch kickboxing Cédric Doumbé vào ngày 24/12 tại Dubai. Đây là trận đấu chuyên nghiệp kéo dài tối đa 8 hiệp ở hạng cruiserweight.

Jake Paul cũng thượng đài sau khi khỏi chấn thương

Jake Paul từng chịu thất bại knock-out trước Anthony Joshua vào tháng 12/2025, khiến anh bị vỡ hàm và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Đối thủ sắp tới của Paul không hề đơn giản. Doumbé sở hữu thành tích 75 thắng, 7 thua, 1 hòa ở kickboxing, với 45 chiến thắng knock-out. Võ sĩ người Pháp còn nổi tiếng với màn hạ đối thủ chỉ sau 9 giây tại đấu trường MMA.

Trước cuộc đọ sức, Jake Paul gây chú ý khi tuyên bố sẽ giải nghệ boxing nếu thất bại trước Doumbé. Phát biểu ấy càng gia tăng sức nóng cho màn tái xuất của ngôi sao người Mỹ.