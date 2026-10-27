Tay đấm đang chấn thương sọ não vẫn bị ép lên đài, rúng động MMA

Sự kiện UFC 333 tại Abu Dhabi vừa qua chứng kiến câu chuyện đầy tranh cãi khi nhà vô địch Alexander Volkanovski phải bước vào trận bảo vệ đai trong tình trạng cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về áp lực thi đấu và đạo đức trong môn thể thao đối kháng.

Ép võ sĩ chấn thương sọ não ra đài đấu tập

Bên cạnh thông tin về Volkanovski, một vụ kiện pháp lý chưa từng có tại làng MMA quốc tế đang đẩy tình trạng bóc lột và ngược đãi võ sĩ lên đỉnh điểm. Mới đây, võ sĩ hạng trung người Brazil, Thales Alves, đã chính thức đệ đơn kiện lên tòa án thể thao để chống lại chính người thầy, người huấn luyện viên trưởng lâu năm của mình.

Thales Alves khởi kiện khi phải tập luyện trong thời điểm bị chấn thương sọ não

Theo hồ sơ khởi kiện được tòa án tiếp nhận, Thales Alves vừa trải qua một trận thua knock-out nghiêm trọng từ sự kiện diễn ra hai tuần trước và được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhẹ, cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối để phục hồi. Bất chấp những lời cảnh báo đanh thép và hồ sơ y tế rõ ràng từ bệnh viện, vị huấn luyện viên trưởng vẫn dùng quyền lực và áp lực hợp đồng để ép buộc Alves phải tham gia vào các buổi đấu tập đối kháng mạnh với cường độ cao ngay trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải đấu mới.

Sự nhẫn tâm này không chỉ hủy hoại sự nghiệp mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của võ sĩ. Vụ việc của Alves hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp và sự an toàn cho các võ sĩ tại các lò đào tạo đỉnh cao hiện nay.

Volkanovski được cho là vẫn bảo vệ đai hạng lông UFC dù trải qua tuần chuẩn bị đầy khó khăn vì bệnh

Trận đấu nghẹt thở trong cơn sốt dữ dội tại Abu Dhabi

Tại sự kiện UFC 333 diễn ra ở Etihad Arena cuối tuần qua, Alexander Volkanovski đã bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông bằng chiến thắng knock-out kỹ thuật trước đối thủ bất bại Movsar Evloev. Tuy nhiên, thông tin chấn động chỉ thực sự bùng nổ trong buổi họp báo sau trận đấu, khi "The Great" thừa nhận anh đã phải trải qua một tuần cắt cân và chuẩn bị vô cùng tồi tệ do bị sốt cao và cúm nặng.

Mặc dù bước vào trận đấu với thể trạng không hoàn hảo do bị sốt cao và cúm nặng, võ sĩ người Úc vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh ngã đối thủ người Nga bằng một cú đấm trái chuẩn xác ở hiệp hai. Ngay sau đó, Volkanovski tận dụng cơ hội áp đảo bằng loạt đòn ground-and-pound mạnh mẽ, buộc trọng tài Marc Goddard phải can thiệp và tuyên bố dừng trận đấu khi hiệp hai chỉ còn lại đúng 6 giây.

Chiến thắng chớp nhoáng này giúp Volkanovski bảo vệ thành công chiếc đai vô địch hạng lông (featherweight). Đồng thời, kết quả này cũng chính thức chấm dứt chuỗi 20 trận toàn thắng trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp của kẻ thách thức Movsar Evloev. Với trận thắng thứ 9 tại các trận tranh đai hạng lông, Volkanovski đã chính thức vượt qua huyền thoại Jose Aldo để trở thành võ sĩ có số trận thắng tranh đai nhiều nhất lịch sử phân hạng này của UFC.