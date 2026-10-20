Cô gái mặc bikini siêu nhỏ trên sàn boxing, suýt bị nam võ sĩ đấm trúng mặt

Sự xuất hiện của người mẫu nội y Chloe Yummy trong vai trò ring girl (cô gái cầm biển) tại sự kiện quyền anh Brand Risk 16 tại Miami, Florida (Mỹ) cuối tuần qua đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Bộ trang phục bikini siêu nhỏ cùng các tình huống hậu trường bất ngờ của cô đã tạo nên một làn sóng thảo luận lớn trên các nền tảng số.

Chloe Yummy gây bão mạng với bikini táo bạo và tình huống suýt trúng đòn trên sàn đấu

Chiếm trọn spotlight nhờ trang phục táo bạo

Sự kiện quyền anh giải trí quy tụ hàng loạt streamer và nhà sáng tạo nội dung số nổi tiếng tham gia tranh tài. Tuy nhiên, bên cạnh các trận đấu căng thẳng, sự chú ý của khán giả theo dõi trực tiếp lẫn trực tuyến lại bị thu hút mạnh mẽ bởi sự xuất hiện của Chloe Yummy, nàng người mẫu có biệt danh "BBL Demon" trên mạng xã hội.

Được ban tổ chức lựa chọn làm ring girl (cô gái cầm bảng hiệu giữa các hiệp đấu), Yummy đã khiến cả nhà thi đấu đổ dồn mắt vào mình khi diện bộ bikini dây màu vàng siêu nhỏ. Thiết kế cắt xẻ hiểm hóc này giúp cô khoe trọn vẹn vóc dáng nóng bỏng nhưng cũng bị đánh giá là "mặc như không", ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm trở nên vô cùng mong manh. Mỗi khi cô bước lên sàn đài để giơ bảng gọi hiệp, các góc máy quay trực tuyến gần như bị quá tải bởi lượng bình luận tăng đột biến từ người hâm mộ.

Tình huống thót tim và biểu cảm gây sốt của trọng tài

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, sự góp mặt của Yummy còn tạo ra những khoảnh khắc hậu trường thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng X (Twitter) và TikTok.

Trong một phân cảnh được cắt từ sóng trực tiếp, khi Yummy đang đứng sát hàng dây đài để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, hai võ sĩ ở phía trong vẫn đang hăng máu lao vào đổi đòn. Một cú đấm vòng rộng suýt chút nữa đã đi trúng mặt nữ người mẫu này nếu cô không kịp thời né người ra sau. Tình huống nguy hiểm diễn ra trong chớp mắt khiến cả Chloe lẫn những khán giả ngồi hàng ghế đầu được một phen thót tim.

Bên cạnh đó, camera giải đấu cũng bắt trọn khoảnh khắc đứng chung khung hình giữa Yummy và vị trọng tài chính của trận đấu. Trong khi nữ ring girl liên tục tạo dáng gợi cảm ngay bên cạnh, vị trọng tài vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị, tập trung hoàn toàn vào việc giám sát các võ sĩ mà không hề liếc mắt nhìn sang. Biểu cảm đầy tính chuyên nghiệp này của ông đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng yêu võ thuật. Nhiều bình luận hài hước cho rằng đây chính là "vị trọng tài có tinh thần thép nhất năm".

Làn sóng tranh luận trái chiều

Màn xuất hiện náo loạn của Yummy tại Brand Risk 16 đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò và giới hạn trang phục của các ring girl trong thể thao giải trí.

Một bộ phận khán giả trẻ tuổi và người hâm mộ trung thành của giải đấu tỏ ra hào hứng, cho rằng Brand Risk bản chất là một show giải trí trực tuyến, vì vậy yếu tố gợi cảm, giật gân của dàn ring girl là hoàn toàn phù hợp để tăng tính hấp dẫn và lượng tương tác cho chương trình.

Ngược lại, giới mộ điệu võ thuật chân chính và những khán giả khó tính lại lên tiếng chỉ trích gay gắt. Họ cho rằng việc lạm dụng những trang phục thiếu vải quá đà đang làm rẻ rúng giá trị của các trận đấu đài, biến một sự kiện thể thao thành một buổi trình diễn khoe thân phản cảm và hạ thấp hình ảnh của chính các nữ nhân viên làm nhiệm vụ trên sàn đấu.