Ngỡ ngàng Ronaldo bị kẻ gian mạo danh bằng AI, lừa tiền phụ nữ

Ronaldo bị kẻ gian mạo danh bằng AI, lừa tiền người phụ nữ Hy Lạp

Một phụ nữ tại thành phố Patras, Hy Lạp, đã chuyển 100 euro cho kẻ lừa đảo sau khi tin rằng mình đang trò chuyện trực tuyến với Cristiano Ronaldo. Đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo hình ảnh giống ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha trong một cuộc gọi video.

Kẻ gian lợi dụng danh tiếng của Ronaldo để lừa đảo phụ nữ

Người phụ nữ, được xác định tên là Nikolitsa, cho biết bị một người liên hệ qua mạng xã hội. Người này tự nhận là Ronaldo và nói muốn hỗ trợ tài chính cho bà trong khuôn khổ một hoạt động từ thiện.

Để khiến câu chuyện trở nên đáng tin, kẻ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc gọi video. Trên màn hình xuất hiện một nhân vật có khuôn mặt giống Ronaldo, đang ngồi bên trong một chiếc ô tô sang màu trắng.

Chi tiết khiến Nikolitsa đặc biệt tin tưởng người ở đầu dây bên kia là nhân vật này có thể nói tiếng Hy Lạp.

Hơn 1300 vụ lừa đảo liên quan tới Ronaldo "dởm"

Sau khi tạo được sự tin tưởng, người giả danh Ronaldo đề nghị Nikolitsa chuyển 100 euro thông qua IRIS, một dịch vụ thanh toán điện tử được sử dụng tại Hy Lạp.

Đối tượng nói khoản tiền này là điều kiện cần thiết để việc hỗ trợ tài chính có thể được thực hiện. Nikolitsa đã chuyển tiền thành hai lần, mỗi lần 50 euro.

Ngay sau khi hai giao dịch hoàn tất, người được cho là Ronaldo biến mất và không tiếp tục trả lời các tin nhắn của Nikolitsa. Lúc này, người phụ nữ mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo trên mạng.

Một nghiên cứu về gian lận deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo) năm 2026 ghi nhận hơn 1.300 quảng cáo lừa đảo được xác nhận có sử dụng hình ảnh của Ronaldo. Các video thường khiến siêu sao 41 tuổi trông như đang quảng cáo nền tảng đầu tư; tiền điện tử; ứng dụng cờ bạc; các chương trình "kiếm tiền nhanh".

Điểm đáng chú ý là không chỉ ghép mặt Ronaldo mà còn có thể giả giọng nói, khiến người xem nghe thấy một giọng rất giống CR7.