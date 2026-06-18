Nóng rực tennis ATP, WTA: Medvedev thể hiện đẳng cấp, Learner Tien - Zverev dừng bước

ATP 500 Halle Open: Medvedev thể hiện đẳng cấp, Learner Tien dừng bước

Chạm trán Térence Atmane ở vòng 2, Daniil Medvedev nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp. Kết quả, sau 1 giờ 23 phút, hạt giống số 4 giành chiến thắng với cùng tỷ số 6-4 trong 2 set. Tiến vào tứ kết, anh sẽ chạm trán Daniel Altmaier (Đức).

Medvedev tiến vào tứ kết Halle Open

Trong khi đó, trận đấu tâm điểm giữa Learner Tien và hạt giống số 2 Félix Auger-Aliassime diễn ra vô cùng hấp dẫn. Set 1, Learner Tien xuất sắc giành chiến thắng 7-5 trong loạt tie-break, dù vậy Aliassime nhanh chóng đáp trả bằng chiến thắng 7-5 ở set 2.

Set quyết định, 2 tay vợt tiếp tục kéo nhau vào loạt tie-break nhưng lần này, Aliassime không phạm sai lầm như set đầu, qua đó đánh bại đàn em với tỷ số 7-5. Ở tứ kết, tay vợt người Canada sẽ đối đầu Frances Tiafoe.

Zverev thua đánh đôi

Song song với việc tham dự nội dung đánh đơn, Alexander Zverev còn góp mặt ở nội dung đánh đôi của Halle Open và bắt cặp Marcelo Melo. Sau khi hạ Zizou Bergs/Alexander Bublik ở vòng đầu, họ đối đầu Flavio Cobolli/Ben Shelton ở tứ kết.

Set mở màn, Zverev/Melo kéo đối thủ vào loạt tie-break và chỉ gác vợt với tỷ số 5-7. Dù vậy bước sang set 2, họ không thể duy trì sự hưng phấn như đầu trận, qua đó thất bại 3-6.

WTA 500 Berlin Open: Sabalenka thắng dễ

Ở giải WTA 500 Berlin Open, Aryna Sabalenka tham dự với tư cách hạt giống số 1 và chạm trán Ekaterina Alexandrova tại vòng 2. Trước tay vợt hạng 14 thế giới, Sabalenka không mấy khó khăn khuất phục đối thủ 6-4 trong cả 2 set. Chướng ngại tiếp theo của Sabalenka tại tứ kết sẽ là Nikola Bartunkova.