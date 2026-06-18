Tennis đỉnh cao ATP, WTA 500: Zverev thị uy, hot girl Eala đấu cựu vô địch Wimbledon

Alexander Zverev - Yannick Hanfmann: Khoảng 20h30, 18/6 (vòng 2 đơn nam Halle Open)

Zverev tiếp tục hành trình tại Halle Open bằng cuộc đối đầu đồng hương Yannick Hanfmann, trong bối cảnh anh đang sở hữu sự tự tin cực lớn sau chức vô địch Roland Garros 2026. Ở trận ra quân trên sân cỏ Halle, tay vợt số 3 thế giới vượt qua Vit Kopriva sau ba set với tỷ số 6-3, 4-6, 6-2. Dù có đôi chút chệch choạc khi để mất set hai, Zverev vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội ở những thời điểm quyết định.

Zverev (bên trái) chạm trán đối thủ quen thuộc Hanfmann (bên phải) tại vòng 2 giải đấu Halle Open

Bên kia lưới, Hanfmann tạo bất ngờ lớn khi đè bẹp tài năng trẻ Joao Fonseca 6-2, 6-2 để giành chiến thắng ATP Tour thứ 100 trong sự nghiệp. Tay vợt hạng 59 thế giới sở hữu vũ khí đáng gờm trên sân cỏ là khả năng giao bóng hiệu quả, với tỷ lệ giữ game giao bóng lên tới 84% trong thời gian gần đây.

Dù vậy, khác biệt về trình độ giữa hai tay vợt vẫn khá rõ ràng. Zverev đang duy trì phong độ ổn định ở cả giao bóng lẫn trả giao, đồng thời có khả năng kéo đối thủ vào những loạt bóng cuối sân nơi anh chiếm ưu thế tuyệt đối. Thống kê cho thấy tay vợt người Đức đã thắng set mở màn ở 10 trận liên tiếp và chưa thua trận nào trong hai set suốt giai đoạn đó.

Hanfmann đủ khả năng tạo ra những game đấu giằng co nhờ cú giao bóng uy lực, nhưng để duy trì áp lực xuyên suốt trận đấu trước một Zverev đang đạt trạng thái hưng phấn cao nhất sự nghiệp là nhiệm vụ rất khó. Nếu thi đấu đúng sức, hạt giống số 2 nhiều khả năng sẽ không để bất ngờ xảy ra trên sân nhà.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Alexandra Eala - Elena Rybakina: Khoảng 22h30, 18/6 (vòng 2 đơn nữ Berlin Open)

Eala đang tiếp tục hành trình thăng tiến ấn tượng trong mùa giải 2026. Tay vợt 20 tuổi người Philippines vừa đánh bại Donna Vekic 7-5, 6-4 để ghi chiến thắng thứ ba trước đối thủ Croatia trong năm nay, qua đó giành quyền vào vòng 2 Berlin Open. Trước đó, Eala cũng đăng quang tại Birmingham và sở hữu thành tích 7 thắng, 1 thua trên sân cỏ mùa này, cho thấy khả năng thích nghi ngày càng hoàn thiện trên mặt sân nhanh.

Cô gái Philippines, Eala (bên trái) chạm trán cựu vô địch Wimbledon, Rybakina (bên phải)

Tuy nhiên, thử thách lần này sẽ ở đẳng cấp hoàn toàn khác khi đối thủ là hạt giống số 2 Elena Rybakina. Nhà vô địch Wimbledon 2022 luôn được xem là một trong những tay vợt nguy hiểm nhất trên sân cỏ nhờ cú giao bóng uy lực cùng khả năng tấn công dồn dập ngay từ những cú đánh đầu tiên. Trong lần chạm trán duy nhất giữa hai người tại Rome hồi tháng 5, Rybakina đã giành chiến thắng 6-4, 6-3.

Dù phong độ gần đây của tay vợt Kazakhstan chưa thực sự ổn định, đẳng cấp trên mặt sân cỏ vẫn là điểm khác biệt lớn. Những điều kiện thi đấu nhanh tại Berlin càng giúp lối chơi giàu sức mạnh của Rybakina phát huy tối đa hiệu quả, đặc biệt ở các game giao bóng.

Eala chắc chắn sẽ không dễ bị khuất phục khi đang sở hữu sự tự tin rất cao cùng khả năng phòng ngự phản công tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, để tạo nên bất ngờ trước một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nếu duy trì hiệu suất giao bóng ổn định, Rybakina nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và khép lại trận đấu trong hai set.

Dự đoán kết quả: Elena Rybakina thắng 2-0.