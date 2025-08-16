Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
iga-vs-anna
Cincinnati Open
Iga Swiatek 2
Anna Kalinskaya 0
aryna-vs-elena
Cincinnati Open
Aryna Sabalenka 0
Elena Rybakina 2
andrey-vs-carlos
Cincinnati Open
Andrey Rublev 1
Carlos Alcaraz 2
varvara-vs-veronika
Cincinnati Open
Varvara Gracheva 0
Veronika Kudermetova 2
ben-vs-alexander
Cincinnati Open
Ben Shelton -
Alexander Zverev -
jasmine-vs-coco
Cincinnati Open
Jasmine Paolini -
Coco Gauff -

Video tennis Rublev - Alcaraz: Kịch chiến 3 set, đoạt vé bán kết (Cincinnati Open)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Carlos Alcaraz

(Tứ kết) Hạt giống số 9 Andrey Rublev đã khiến Carlos Alcaraz trải qua hơn 2 tiếng "khổ chiến".

  

Chạm trán Andrey Rublev, Carlos Alcaraz khởi đầu đầy khí thế, thậm chí đoạt break-point ngay game thứ 3 set 1. Dù rất nỗ lực, Rublev không thể ngăn hạt giống số 2 đoạt thêm break-point ở game 9 và gác vợt với tỷ số 3-6.

Alcaraz khuất phục Rublev sau 3 set

Alcaraz khuất phục Rublev sau 3 set

Bước sang set 2, Rublev không cho Alcaraz cơ hội lấn lướt. Game 7, thời điểm tỷ số đang là 3-3, tay vợt người Nga đoạt break-point quan trọng, đồng thời duy trì lợi thế tới hết set để thắng lại 6-4.

Kịch tính xuất hiện ở set quyết định. Alcaraz giành break-point ở game 8, nhưng Rublev lập tức đòi lại break ngay game sau. Tưởng chừng set đấu phải bước vào loạt tie-break thì đúng vào game 12, "Tiểu Nadal" đã thể hiện bản lĩnh và bẻ game giao bóng của đối thủ, qua đó giành chiến thắng 7-5.

Trận đấu khép lại sau 2 giờ 17 phút với tỷ số 2-1 nghiêng về Alcaraz (tỷ số các set: 6-3, 4-6, 7-5). Như vậy, "Tiểu Nadal" cũng ghi danh vào bán kết Cincinnati Open.

8

