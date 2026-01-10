Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Kết quả bóng đá Frankfurt - Dortmund: "Mưa" bàn thắng & rượt đuổi tỷ số đón năm mới (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 Borussia Dortmund

(Vòng 16 Bundesliga) Trận chiến giữa 2 đội tranh vé đi châu Âu đã kết thúc với cơn mưa bàn thắng, và đặc biệt là đoạn kết nghẹt thở phút bù giờ.

  

Dortmund đang trong mạch 4 trận bất bại trước khi kết thúc năm 2025 và họ khởi đầu năm mới với bàn mở tỷ số trên sân của Frankfurt chỉ sau 11 phút. Beier đã có pha băng vào dứt điểm chính xác sau pha xuống biên phải tạt vào của Ryerson.

Frankfurt 2 lần bị dẫn nhưng 2 lần gỡ hòa thành công

Frankfurt 2 lần bị dẫn nhưng 2 lần gỡ hòa thành công

Nhưng Frankfurt được hưởng quả penalty sau khi Guirassy phạm lỗi khá ngờ nghệch trong vòng cấm đội nhà, và trên chấm 11m Can Uzun đánh lừa thủ môn Kobel để quân bình 1-1. Dortmund lại phải tấn công nhưng ngoài một cú đánh đầu thẳng vào thủ môn của Schlotterbeck ở phút 40, đội khách không tạo thêm cơ hội nào ở hiệp 1.

Frankfurt đáng lẽ đã có bàn ngay đầu hiệp 2, nhưng Ebnoutalib đánh đầu chệch cột dọc ở phút 47 và 8 phút sau Kobel xuất sắc cản phá cơ hội của Knauff. Sau đợt hãm thành, Dortmund lại là bên vượt lên ở phút 68 khi Nmecha sút xa đập cột dọc đi vào lưới dù cú đá không căng.

Thế dẫn bàn của Dortmund kéo dài chỉ 3 phút, trước khi Kalimuendo chọc khe đưa Ebnoutalib thoát xuống quân bình 2-2. Những phút cuối hết sức hồi hộp, Schlotterbeck đánh đầu trúng xà ngang Frankfurt ở phút 90+1 từ một quả phạt góc, nhưng ngay sau đó 1 phút, Frankfurt tấn công và Dahoud đã chớp cơ hội trong vòng cấm với cú sút vào góc cao đưa chủ nhà dẫn 3-2.

Chukwuemeka gỡ lại 1 điểm cho Dortmund ở phút cuối cùng của trận đấu

Chukwuemeka gỡ lại 1 điểm cho Dortmund ở phút cuối cùng của trận đấu

Nhưng thời gian vẫn chưa hết, và trận đấu đã có đoạn kết điên rồ khi ở phút 90+6 Chukwuemeka ghi bàn san hòa 3-3 cho đội khách. cắt vào vòng cấm Frankfurt từ tuyến hai và sút cận thành sau khi đón được quả tạt bên cánh phải.

Tỷ số trận đấu: Frankfurt 3-3 Dortmund (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo): 

- Frankfurt: Uzun 22' (pen), Ebnoutalib 71' (Kalimuendo), Dahoud 90'+2

- Dortmund: Beier 10' (Ryerson), Nmecha 68', Chukwuemeka 90'+6

Đội hình xuất phát: 

Frankfurt: Santos, Theate, Koch, Kristensen, Brown, Hojlund, Larsson, Knauff, Uzun, Ritsu Doan.

Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Anton, Sule, Svensson, Nmecha, Sabitzer, Ryerson, Brandt, Beier, Guirassy.

10/01/2026 03:25 AM (GMT+7)
