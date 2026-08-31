Video tennis Djokovic - Navone: Kịch chiến 5 set (US Open)

Novak Djokovic được xếp lịch thi đấu khá thuận lợi để mở đầu chiến dịch US Open khi thi đấu vào lúc nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên Navone không dễ dàng để cho Djokovic bắt nạt mình: Dù Nole đoạt break rất sớm để dẫn 3-0, Navone đã vùng lên đòi lại break trước khi đưa set đấu vào loạt tie-break. Lúc này Djokovic đánh hỏng khá nhiều và Navone tận dụng cơ hội để thắng 7-5.

Novak Djokovic

Khác với set 1, set 2 hai tay vợt chơi rất vững tay và Djokovic bỏ lỡ một số cơ hội giành break. Tuy nhiên trong game thứ 11, Navone đã mắc lỗi liên tiếp và để mất break sau một cú đánh không qua lưới. Djokovic không bỏ lỡ cơ hội này khi thắng một ván trắng để vượt qua Navone 7-5 ở set 2.

Set 3 không có nhiều cơ hội bứt lên cho cả hai tay vợt, nhưng 1 trong số đó đã được Djokovic tận dụng ở ván 9 và giành break. Djokovic sau đó bỏ lỡ 2 set point ở game sau và thậm chí đối mặt 1 điểm break, nhưng rốt cuộc đã thắng ván này để đoạt set 3 với tỷ số 6-4.

Djokovic thậm chí đã có break nữa ở đầu set 4, nhưng Navone vùng lên bẻ 3 break liên tiếp trong khi Djokovic ngày càng đuối về mặt thể lực và có dấu hiệu bị đau. Navone thắng 6-2 trong set 4 và đưa trận đấu vào set quyết đinh.

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