Barcelona khởi đầu bay bổng tại La Liga: Coi chừng cái bẫy mang tên “số 9 ảo”

Barcelona bay bổng với số 9 ảo

Barcelona đang có khởi đầu rực rỡ tại La Liga với 2 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn và chưa thủng lưới lần nào, tức là trung bình hơn 3 bàn/trận. Với thành tích ấy, thầy trò Hansi Flick đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Điểm đáng chú ý hơn là họ đang không có tiền đạo thực thụ nào.

Barcelona đang bay cao cùng số 9 ảo mang tên Raphinha

Hai trận gần nhất, Raphinha đá ở vị trí chính giữa hàng công, ghi được 3 bàn và 1 kiến tạo. Đây là thành tích tốt nhất trong số các cầu thủ Barcelona đã vào sân thi đấu.

Elche và Bilbao không hẳn là những đội mạnh nhưng để giành chiến thắng áp đảo không phải là dễ. Không những vậy, những tân binh đắt giá trong mùa hè này của Barcelona như Anthony Gordon hay Rodri đều hòa nhập nhanh khiến cho các “cules” lại càng yên tâm hơn.

Tuy nhiên, những tín hiệu đáng vui mừng ấy lại có thể tạo ra cái bẫy hoàn hảo khiến Barcelona phải ôm hận vào cuối mùa giải này và đây là một số lý do.

Chưa có số 9 ảo thực sự đáng tin cậy

Nghe qua thì hơi vô lý bởi Barcelona đang rất bay bổng nhưng nếu nhìn vào thực tế lại là câu chuyện khác. Raphinha sắm vai trò như Messi trước đây, thường chơi lùi sâu và xuất hiện trong vòng cấm đúng lúc để ghi bàn. Vấn đề là tiền đạo người Brazil giữ được sự bay bổng này trong bao lâu?

Raphinha liệu có bật hẳn lên như đàn anh Messi ngày trước khi được đá "số 9 ảo"

Raphinha từng chơi bùng nổ ở mùa giải 2024/25 nhưng đó cũng là mùa giải duy nhất cựu cầu thủ của Leeds United ghi được hơn 20 bàn/mùa. Chẳng lấy gì đảm bảo Raphinha có thể làm được điều tương tự trong mùa giải này nhất là nhìn vào lịch sử chấn thương của cầu thủ này.

Nên nhớ rằng vị trí này "ảo" nhưng là thật. Siêu sao người Argentina mùa đầu tiên đá số 9 ảo ghi được 38 bàn cho Barcelona, hơn gấp đôi so với mùa trước đó (16 bàn). Mùa tiếp theo, con số ấy còn tăng lên thành 47 bàn thắng. Raphinha liệu có biến đổi kịp sẽ là câu hỏi khó trả lời.

Một điểm đáng chú ý khác là tình hình chấn thương của tiền đạo người Brazil. Mùa trước, Raphinha chấn thương tới 5 lần và bỏ lỡ tới 26 trận của Barcelona. Nếu như điều tương tự lặp lại trong mùa giải này, Barcelona chắc chắn sẽ khốn đốn. Đó chính là nguyên nhân thứ hai, không có người thay thế cho Raphinha.

Không có ai thay thế Raphinha

Raphinha chưa hẳn đã là “số 9 ảo” xuất sắc nhưng ít nhất, cầu thủ này còn hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi vào sân. Vấn đề của Barcelona còn nằm ở chỗ không ai thay thế được tiền đạo người Brazil ở vị trí chính giữa hàng công.

Yamal không phải là phương án B cho vị trí "số 9 ảo"

Hiện tại, Barcelona đang có 6 tiền đạo nhưng chỉ có đúng Raphinha là có kinh nghiệm đá ở chính giữa hàng công. Gordon, Bisiwu, Adeyemi hay Roony đều là những cầu thủ thuần chạy cánh. Lamine Yamal được kỳ vọng có thể trở thành “Messi 2.0” nhưng thực tế tiền đạo người Tây Ban Nha đang gây thất vọng lớn.

Ngay cả khi được đá ở vị trí sở trường, Yamal cũng đang chơi không tốt. Hai trận gần nhất, tài năng trẻ người Tây Ban Nha dứt điểm 9 lần trong đó 6 lần trong vòng cấm nhưng không ghi được bàn nào. Kỹ năng sút của Yamal cần được cải thiện nếu như muốn chơi “số 9 ảo”.

Ngoài ra, cầu thủ này cũng không được đánh giá cao trong khả năng xâm nhập vòng cấm, kỹ năng rất cần thiết cho “số 9 ảo”. Bởi vậy, Yamal có thể bị “ngợp” khi bị xếp đá vị trí này. Nhiều khả năng đó cũng là lý do HLV Hansi Flick không đưa cầu thủ này vào giữa đá trong 2 trận gần nhất.

Những nguy cơ tiềm ẩn

Nên nhớ rằng, Hansi Flick áp dụng lối đá pressing tầm cao nên các cầu thủ Barcelona luôn phải di chuyển nhiều với cường độ cao. Trung bình, mỗi cầu thủ Barcelona phải di chuyển từ 10-12km/trận chưa kể số lần phải tăng tốc. Bởi vậy, đến giữa mùa họ có cầu thủ chấn thương là điều gần như không thể tránh khỏi.

Vấn đề còn nằm ở chỗ tài chính của Barcelona không hề rủng rỉnh. Sau khi bạo chi trong mùa hè, họ sẽ khó lòng vung tiền ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Khi ấy, đội chủ sân Nou Camp dễ rơi cảnh không biết phải chuyền cho ai ở trên hàng công để ghi bàn, dù có hàng tiền vệ cực mạnh.

Nên nhớ rằng, đôi ba trận thắng khởi đầu không nói lên được điều gì. Những cuộc đối đầu với Real Madrid, Atletico Madrid ở La Liga hay cuộc chiến tại Champions League mới là "thuốc thử" chân thật nhất. Cuối tháng 10, Barcelona sẽ gặp PSG tại cúp C1 rồi đá "El Clasico" ngay cuối tuần. Lúc đó, phương án số 9 ảo của Hansi Flick có thực sự hiệu quả hay không mới có thể kiếm chứng.

Trong trường hợp hệ thống vận hành không tốt, Barcelona đứng trước nguy cơ sẽ "trắng tay" ở cuối mùa giải và đó là thảm họa mà chủ tịch Laporta không muốn thấy nhất.