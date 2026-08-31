Tennis đỉnh cao US Open: Alcaraz đối mặt thử thách, Learner Tien đại chiến Borges

Carlos Alcaraz - Roman Safiullin: Khoảng 0h, 1/9 (Vòng 1 đơn nam US Open)

Trận mở màn vòng 1 US Open 2026 giữa nhà đương kim vô địch Alcaraz và Safiullin đang là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý. Đây không chỉ là một trận đấu quần vợt thông thường, mà là bài kiểm tra khắc nghiệt cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Alcaraz tái xuất US Open: Nhà vua đã sẵn sàng bảo vệ ngai vàng?

Bước vào giải đấu năm nay, Alcaraz mang theo một dấu hỏi lớn về phong độ sau 4 tháng nghỉ thi đấu hoàn toàn để điều trị chấn thương cổ tay. Việc thiếu cảm giác bóng và áp lực tâm lý từ sự "rỉ sét" sau thời gian dài vắng bóng là có thật. Ngược lại, Roman Safiullin (hạng 98 thế giới) lại đang có tâm lý cực kỳ hưng phấn sau màn trình diễn ấn tượng tại Wimbledon để trở lại top 100. Đáng chú ý, tỷ số đối đầu giữa hai tay vợt hiện là 1-1, chứng minh Safiullin không hề e sợ nhà vô địch.

Safiullin chắc chắn sẽ tận dụng triệt để những game đấu đầu tiên khi Alcaraz chưa bắt kịp nhịp độ để gây bất ngờ. Lối chơi bền bỉ và những cú đánh nặng từ cuối sân của tay vợt người Nga sẽ khiến Alcaraz gặp không ít vất vả.

Tuy nhiên, US Open thi đấu theo thể thức 5 set thắng 3. Đây là nơi bản lĩnh của các siêu sao lên tiếng. Dù có thể chệch choạc ở giai đoạn đầu và đánh mất một vài set đấu, đẳng cấp và nền tảng thể lực vượt trội của "Carlitos" sẽ giúp anh làm chủ tình hình khi trận đấu kéo dài.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 3-1

Nuno Borges - Learner Tien: Khoảng 3h30, 1/9 (Vòng 1 đơn nam US Open)

Cuộc đối đầu tại vòng 1 US Open 2026 giữa Nuno Borges và Learner Tien đang chứng kiến sự chênh lệch lớn về cả phong độ lẫn lịch sử đối đầu. Đây được dự đoán là một trận đấu thử thách cực đại cho tay vợt người Bồ Đào Nha trước "cơn lốc" mang tên nước chủ nhà.

Tien đang thăng hoa, dự đoán sẽ thắng dễ ở vòng 1

Hy vọng tiến sâu của Nuno Borges (hạng 41 thế giới) tại New York năm nay đã bị dội một gáo nước lạnh bởi lá thăm may rủi. Anh phải đụng độ ngay Learner Tien, tay vợt số 15 thế giới đang có phong độ cao. Ngôi sao trẻ người Mỹ vừa có màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn khi lọt vào tới bán kết giải Canada Open trên mặt sân cứng sở trường. Đáng nói hơn, trong lịch sử đối đầu, Tien đang dẫn trước Borges 2-0 và Borges chưa từng thắng nổi một set đấu nào trước đối thủ, bao gồm cả thất bại chóng vánh tại Australian Open đầu năm nay.

Dù Borges đang có một mùa giải tương đối thành công với số trận thắng kỷ lục trong sự nghiệp, nhưng lối chơi thiên về thể lực và những cú giao bóng sấm sét của Tien trên mặt sân cứng New York là khắc tinh hoàn toàn đối với anh. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, áp lực mà Tien tạo ra sẽ là quá lớn để Borges có thể đứng vững.

Dự đoán kết quả: Learner Tien thắng áp đảo 3-0.

Iga Swiatek - Xiyu Wang: Khoảng 6h, 1/9 (Vòng 1 đơn nữ US Open)

Trận mở màn vòng 1 US Open 2026 giữa cựu số 1 thế giới Iga Swiatek và Xiyu Wang hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính hơn nhiều so với khoảng cách thứ hạng của hai tay vợt.

Swiatek cần phải cảnh giác trước Xiyu Wang

Swiatek đang trải qua một mùa giải đầy biến động khi tụt xuống vị trí số 8 thế giới. Dù vừa giải tỏa áp lực bằng chức vô địch tại Toronto, Swiatek vẫn lộ rõ điểm yếu về sự ổn định khi thường xuyên để mất các game đấu không đáng có. Đây chính là cơ hội cho Xiyu Wang (hạng 82 thế giới).

Tay vợt thuận tay trái người Trung Quốc sở hữu những cú đánh nặng đô cực kỳ khó chịu và đang có phong độ cao với 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Đáng chú ý, dù Swiatek dẫn 2-0 ở lịch sử đối đầu, nhưng Wang luôn chơi cực kỳ lỳ lợm và luôn giành được nhiều game thắng mỗi khi đụng độ các tay vợt lớn.

Swiatek với đẳng cấp vượt trội chắc chắn vẫn sẽ làm chủ thế trận để giành tấm vé đi tiếp, nhưng lối chơi không bỏ cuộc của Xiyu Wang sẽ khiến nhà vô địch người Ba Lan phải toát mồ hôi hột.

Dự đoán kết quả: Swiatek thắng 2-0.