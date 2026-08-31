Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: Mơ khởi đầu thuận lợi trước "ẩn số" (Vòng loại châu Á)

19h, 31/8 | Phú Thọ U20 Việt Nam 0 - 0 U20 CHDCND Triều Tiên (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U20 Việt Nam vs U20 CHDCND Triều Tiên U20 CHDCND Triều Tiên Điểm Xuân Tín Quang Kiệt Quốc Khánh Duy Đăng Tấn Dũng Gia Hưng Lê Phát Văn Khánh Duy Khang Gia Bảo Công Hậu Điểm Kil-ryong Hong Ri Song Hung Sung-hak Myong Kim Jin Won Han-jae Yong Kim Ryong Kim Hyon Jun Su-hun Jong Kim Se Jin Kim Jin Song Jong-dok Ri Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U20 Việt Nam U20 Việt Nam U20 CHDCND Triều Tiên Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Xuân Tín, Quang Kiệt, Quốc Khánh, Duy Đăng, Tấn Dũng, Gia Hưng, Lê Phát, Văn Khánh, Duy Khang, Gia Bảo, Công Hậu Kil-ryong Hong, Ri Song Hung, Sung-hak Myong, Kim Jin Won, Han-jae Yong, Kim Ryong, Kim Hyon Jun, Su-hun Jong, Kim Se Jin, Kim Jin Song, Jong-dok Ri

U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại trước một đối thủ mà thông tin gần như là không có. Điều này ảnh hưởng đáng kể tới sự chuẩn bị của HLV Yutaka Ikeuchi, người có thể phải dựa vào thông tin cũ lẫn một số sự phỏng đoán để xác định đấu pháp cho trận đấu này.

U20 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng khi tập huấn tại Nhật Bản, trước khi trở về Phú Thọ hoàn thiện những khâu cuối cùng. Trong đội hình của HLV Ikeuchi có nhiều cầu thủ từng gây ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á 2026 như Nguyễn Văn Khánh, Bạch Trọng Dương, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú, Trần Gia Bảo và Lê Văn Hoàn.

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