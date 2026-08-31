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Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: Mơ khởi đầu thuận lợi trước "ẩn số" (Vòng loại châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U20 Việt Nam

(19h, 31/8, bảng C, vòng loại U20 châu Á 2027) U20 Việt Nam ra quân gặp một đối thủ mà thông tin gần như là "trắng tinh".

19h, 31/8 | Phú Thọ

U20 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: Mơ khởi đầu thuận lợi trước "ẩn số" (Vòng loại châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: Mơ khởi đầu thuận lợi trước "ẩn số" (Vòng loại châu Á) - 1
U20 CHDCND Triều Tiên
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: Mơ khởi đầu thuận lợi trước "ẩn số" (Vòng loại châu Á) - 1
Xuân Tín, Quang Kiệt, Quốc Khánh, Duy Đăng, Tấn Dũng, Gia Hưng, Lê Phát, Văn Khánh, Duy Khang, Gia Bảo, Công Hậu
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: Mơ khởi đầu thuận lợi trước "ẩn số" (Vòng loại châu Á) - 1
Kil-ryong Hong, Ri Song Hung, Sung-hak Myong, Kim Jin Won, Han-jae Yong, Kim Ryong, Kim Hyon Jun, Su-hun Jong, Kim Se Jin, Kim Jin Song, Jong-dok Ri

U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại trước một đối thủ mà thông tin gần như là không có. Điều này ảnh hưởng đáng kể tới sự chuẩn bị của HLV Yutaka Ikeuchi, người có thể phải dựa vào thông tin cũ lẫn một số sự phỏng đoán để xác định đấu pháp cho trận đấu này.

U20 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng khi tập huấn tại Nhật Bản, trước khi trở về Phú Thọ hoàn thiện những khâu cuối cùng. Trong đội hình của HLV Ikeuchi có nhiều cầu thủ từng gây ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á 2026 như Nguyễn Văn Khánh, Bạch Trọng Dương, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú, Trần Gia Bảo và Lê Văn Hoàn.

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-31/08/2026 12:30 PM (GMT+7)
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