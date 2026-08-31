Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: Mơ khởi đầu thuận lợi trước "ẩn số" (Vòng loại châu Á)
(19h, 31/8, bảng C, vòng loại U20 châu Á 2027) U20 Việt Nam ra quân gặp một đối thủ mà thông tin gần như là "trắng tinh".
19h, 31/8 | Phú Thọ
Điểm
Xuân Tín
Quang Kiệt
Quốc Khánh
Duy Đăng
Tấn Dũng
Gia Hưng
Lê Phát
Văn Khánh
Duy Khang
Gia Bảo
Công Hậu
Điểm
Kil-ryong Hong
Ri Song Hung
Sung-hak Myong
Kim Jin Won
Han-jae Yong
Kim Ryong
Kim Hyon Jun
Su-hun Jong
Kim Se Jin
Kim Jin Song
Jong-dok Ri
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại trước một đối thủ mà thông tin gần như là không có. Điều này ảnh hưởng đáng kể tới sự chuẩn bị của HLV Yutaka Ikeuchi, người có thể phải dựa vào thông tin cũ lẫn một số sự phỏng đoán để xác định đấu pháp cho trận đấu này.
U20 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng khi tập huấn tại Nhật Bản, trước khi trở về Phú Thọ hoàn thiện những khâu cuối cùng. Trong đội hình của HLV Ikeuchi có nhiều cầu thủ từng gây ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á 2026 như Nguyễn Văn Khánh, Bạch Trọng Dương, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú, Trần Gia Bảo và Lê Văn Hoàn.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2026 12:30 PM (GMT+7)