Kết quả bóng đá Cameroon - Morocco: SAO Real Madrid mở điểm, thắng lợi thuyết phục (CAN Cup)

Đụng độ Cameroon - Morocco là một trong những cuộc đối đầu nổi bật nhất bóng đá châu Phi, đặc biệt là sự cố ẩu đả tại CAN 1988 và Morocco thua thường xuyên trong gần 40 năm. Các CĐV chủ nhà đã luôn xem Cameroon là cái dớp lớn nhất của đội tuyển họ tại các kỳ CAN, chưa kể Morocco đã không vào tới bán kết trong 20 năm qua.

Brahim Diaz ăn mừng bàn thắng có phần vô tình của anh

Morocco dù vậy nhập cuộc tốt hơn và họ cũng không ngán các pha va chạm dù đối thủ cố ý làm vụn trận đấu. Phút 26, đội chủ nhà đá phạt góc và cú đánh đầu dội xuống của El Kaabi đã đập vào hông Brahim Diaz đi vào lưới Cameroon, mang lại bàn thắng thứ 4 từ đầu giải cho cầu thủ của Real Madrid.

Trận đấu bắt đầu trở nên căng thẳng và khoảng 15 phút cuối, không chỉ cầu thủ hai đội mà cả băng ghế dự bị mỗi bên cũng xỉ mắng nhau. Trên sân, Morocco suýt nữa có bàn thứ 2 nếu cú cứa lòng của Ezzalzouli không đi chệch cột dọc.

Morocco lùi đội hình xuống đầu hiệp 2 và thách Cameroon dâng lên tấn công, đáp lại Cameroon tiếp tục chật vật trong kiến thiết tình huống và phút 62 họ còn gặp may khi Kotto tung người cứu bóng trên vạch vôi. Đến phút 71 Cameroon mới có cơ hội đầu tiên, Mbeumo đá phạt góc và N’Koudou đã đánh đầu chệch cột dọc.

Tới phút 73, Morocco đã có cách biệt 2 bàn sau khi Ezzalzouli đá phạt đưa Saibari thoát xuống và dứt điểm chân trái. Cách biệt an toàn giúp Morocco đá khá ung dung ở những phút cuối, và trận thắng 2-0 đưa họ vào bán kết, nơi họ sẽ gặp đội thắng của cặp đấu Algeria - Nigeria.

Tỷ số trận đấu: Cameroon 0-2 Morocco (hiệp 1: 0-1).

Ghi bàn: Brahim Diaz 26', Saibari 73'

Đội hình xuất phát:

Cameroon: Epassy; Malone, Kotto, Tolo; Tchamadeu, Avom, Baleba, Nagida; Mbeumo, Namaso; Kofane.

Morocco: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannous, , El Aynaoui, Ezzalzouli; Saibari, El Kaabi, Brahim Díaz.