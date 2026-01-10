Kết quả bóng đá Cameroon - Morocco: SAO Real Madrid mở điểm, thắng lợi thuyết phục (CAN Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Manchester City vs Exeter City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Exeter City - EXE Exeter City
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Kết quả bóng đá Cameroon - Morocco: SAO Real Madrid mở điểm, thắng lợi thuyết phục (CAN Cup)

Sự kiện: CAN Cup 2025

(Tứ kết CAN Cup) Morocco gặp lại đối thủ họ sợ nhất ở các kỳ CAN nhưng lần này đội chủ nhà đã không phải trải qua nỗi đau.

Đụng độ Cameroon - Morocco là một trong những cuộc đối đầu nổi bật nhất bóng đá châu Phi, đặc biệt là sự cố ẩu đả tại CAN 1988 và Morocco thua thường xuyên trong gần 40 năm. Các CĐV chủ nhà đã luôn xem Cameroon là cái dớp lớn nhất của đội tuyển họ tại các kỳ CAN, chưa kể Morocco đã không vào tới bán kết trong 20 năm qua.

Brahim Diaz ăn mừng bàn thắng có phần vô tình của anh

Brahim Diaz ăn mừng bàn thắng có phần vô tình của anh

Morocco dù vậy nhập cuộc tốt hơn và họ cũng không ngán các pha va chạm dù đối thủ cố ý làm vụn trận đấu. Phút 26, đội chủ nhà đá phạt góc và cú đánh đầu dội xuống của El Kaabi đã đập vào hông Brahim Diaz đi vào lưới Cameroon, mang lại bàn thắng thứ 4 từ đầu giải cho cầu thủ của Real Madrid.

Trận đấu bắt đầu trở nên căng thẳng và khoảng 15 phút cuối, không chỉ cầu thủ hai đội mà cả băng ghế dự bị mỗi bên cũng xỉ mắng nhau. Trên sân, Morocco suýt nữa có bàn thứ 2 nếu cú cứa lòng của Ezzalzouli không đi chệch cột dọc.

Morocco lùi đội hình xuống đầu hiệp 2 và thách Cameroon dâng lên tấn công, đáp lại Cameroon tiếp tục chật vật trong kiến thiết tình huống và phút 62 họ còn gặp may khi Kotto tung người cứu bóng trên vạch vôi. Đến phút 71 Cameroon mới có cơ hội đầu tiên, Mbeumo đá phạt góc và N’Koudou đã đánh đầu chệch cột dọc.

Tới phút 73, Morocco đã có cách biệt 2 bàn sau khi Ezzalzouli đá phạt đưa Saibari thoát xuống và dứt điểm chân trái. Cách biệt an toàn giúp Morocco đá khá ung dung ở những phút cuối, và trận thắng 2-0 đưa họ vào bán kết, nơi họ sẽ gặp đội thắng của cặp đấu Algeria - Nigeria.

Tỷ số trận đấu: Cameroon 0-2 Morocco (hiệp 1: 0-1).

Ghi bàn: Brahim Diaz 26', Saibari 73'

Đội hình xuất phát: 

Cameroon: Epassy; Malone, Kotto, Tolo; Tchamadeu, Avom, Baleba, Nagida; Mbeumo, Namaso; Kofane.

Morocco: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannous, , El Aynaoui, Ezzalzouli; Saibari, El Kaabi, Brahim Díaz.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
Video bóng đá Bờ Biển Ngà - Burkina Faso: Sao MU Diallo quá hay, hẹn đấu Salah (CAN Cup)
Video bóng đá Bờ Biển Ngà - Burkina Faso: Sao MU Diallo quá hay, hẹn đấu Salah (CAN Cup)

(Vòng 1/8) Amad Diallo ghi dấu ấn đậm nét trong 90 phút thăng hoa của dàn sao đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/01/2026 03:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
CAN Cup 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN