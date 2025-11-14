Biến động tennis nữ 2025: Tuyệt đỉnh Sabalenka, thần kỳ 2 tay vợt Đông Nam Á

Sabalenka duy trì ngôi hậu, ghi dấu lịch sử

Mùa giải tennis đơn nữ 2025 khép lại với việc Aryna Sabalenka (Belarus) giữ vững vị trí số 1 WTA, kết thúc mùa giải với 10.870 điểm, vượt qua chính mốc 9.416 điểm của năm 2024.

Sabalenka (bên trái) giữ số 1 suốt năm 2025, Mboko (giữa) tăng 315 bậc, cựu số 1 Azarenka (bên phải) tụt khỏi top 100

Dù chỉ giành một Grand Slam trong năm với việc bảo vệ thành công ngôi vô địch US Open, Sabalenka vẫn củng cố vị thế bằng việc tích lũy thêm điểm số và lọt vào danh sách các tay vợt nữ hiếm hoi hoàn tất cả năm ở vị trí số 1, cùng các huyền thoại như Chris Evert, Steffi Graf, Monica Seles, Serena Williams và Ashleigh Barty.

Ngoài Sabalenka, các gương mặt giữ vị trí ổn định trong top 10 gồm Swiatek, Gauff, Paolini, Rybakina và Pegula. Anisimova bứt phá ngoạn mục từ hạng 36 lên hạng 4 nhờ hai danh hiệu WTA 1000 và hai lần á quân Grand Slam tại Wimbledon và US Open.

Những câu chuyện kỳ diệu

Victoria Mboko (Canada) là ngôi sao trẻ nổi bật, khởi đầu năm từ vị trí 333 và vươn lên top 20 nhờ hai danh hiệu WTA Tour, Canadian Open và Hong Kong Open.

Alex Eala (Philippines) cũng ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành tay vợt nữ Philippines đầu tiên lọt top 100, kết thúc năm ở hạng 50 sau khi vào bán kết Miami Open. Janice Tjen (Indonesia) từ hạng 412 lên hạng 54 nhờ hai danh hiệu và một lần á quân.

Các tay vợt trẻ khác bứt phá đáng chú ý gồm Iva Jovic (189 → 35), Lois Boisson (361 → 36) và Madison Keys (21 → top 10 sau khi vô địch Australian Open). Emma Raducanu cũng trở lại ấn tượng, từ hạng 58 lên hạng 29 nhờ sự ổn định.

Alex Eala (áo đỏ) và Janice Tjen (áo trắng), hai tay vợt nữ làm rạng danh tennis Đông Nam Á

Những thất bại đáng tiếc

Ngược lại, Victoria Azarenka trải qua năm khó khăn khi tụt khỏi top 100, hiện xếp hạng 135. Barbora Krejcikova, hai lần vô địch Grand Slam, tụt 55 bậc do chấn thương.

Karolina Pliskova giảm mạnh từ 41 xuống 1044, Sloane Stephens từ 74 xuống 1062, và Ons Jabeur từ hạng 2 thế giới năm 2022 hiện xếp 79. Katie Boulter, từng gần top 20, hiện rơi xuống hạng 100.

Nhìn tổng thể WTA Tour 2025 là sự kết hợp của những kỷ lục và câu chuyện cảm hứng. Sabalenka duy trì vị thế số 1, Mboko và Eala tạo nên cú bứt phá lịch sử, trong khi nhiều tên tuổi lớn gặp khó khăn vì chấn thương và phong độ.

Mùa giải này nhấn mạnh rằng tennis nữ ngày càng trẻ hóa và cạnh tranh khốc liệt hơn, với những tài năng mới không ngừng vươn lên.