Vì sao Như Quỳnh rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?

Chiều 19/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt chân tới Thiên Tân (Trung Quốc), chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ có 13 tuyển thủ dự giải đấu lần này sau khi Vi Thị Như Quỳnh rút lui khỏi đội tuyển.

Trước đó, Như Quỳnh có tên trong danh sách 14 VĐV, cùng với những cái tên: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi.

Tuy nhiên, đến phút chót, VĐV sinh năm 2002 quyết định rút lui khỏi đội tuyển, không tham dự giải châu Á. Theo tìm hiểu, lý do khiến Như Quỳnh ở nhà là vì vấn đề sức khoẻ.

Vi Thị Như Quỳnh lỡ hẹn với giải vô địch châu Á. Ảnh: S.N

Việc vắng Như Quỳnh là một tổn thất lớn với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cùng với Trần Thị Thanh Thuý, chủ công CLB Hà Nội Tasco Auto là tay đập ghi điểm chủ lực.

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có một buổi tập trước trận ra quân gặp Hàn Quốc ở giải vô địch châu Á.

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 có sự góp mặt của 12 đội tuyển gồm chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Iran, Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Indonesia và Iraq.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có 13 VĐV dự giải châu lục. Ảnh: Vietcontent

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là bảng đấu được đánh giá rất khó khăn với Thanh Thúy và các đồng đội.

Tại giải đấu năm nay, đội vô địch sẽ giành suất chính thức tham dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi 3 đội đứng đầu được trao vé dự giải vô địch thế giới (World Cup) 2027. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026 với tư cách đương kim vô địch AVC Cup 2025.