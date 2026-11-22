MMA Lion Championship 37 diễn ra sôi động đêm 21/11/2026 tại Bắc Ninh. (Ảnh: BTC).

Trận đấu nhận được sự quan tâm là màn so tài ở nội dung MMA Duo giữa Nguyễn Ngọc Thức/Nguyễn Văn Lâm và 2 võ sĩ Trung Quốc - Zuo Zixi và Cao Bo Wen. (Ảnh: BTC).

Bộ đôi võ sĩ Việt Nam có khởi đầu tốt và có những thời điểm áp đảo thì bất ngờ đã xảy ra. Khi mà Nguyễn Văn Lâm đang có cơ hội kết thúc sớm Zuo Zixi trong tư thế của đòn siết cổ sau, Cao Bo Wen đã thực hiện một đòn đá vào vùng gáy của Văn Lâm khiến võ sĩ Việt Nam không thể thi đấu tiếp. (Ảnh: BTC).

Đây là điều trái với quy định không sử dụng đòn chân vào võ sĩ đang trong tư thế nằm của luật MMA Duo. Do đó, trọng tài đã quyết định chiến thắng do đối thủ phạm luật được tuyên cho bộ đôi Nguyễn Văn Lâm - Nguyễn Ngọc Thức. (Ảnh: BTC).

Trận đấu chính của sự kiện là màn so tài tranh đai vô địch hạng 52kg nam giữa Bùi Đình Khải và Lê Hoàng Đức. (Ảnh: BTC).

Dù Lê Hoàng Đức là một trong những tượng đài của làng Muay Việt Nam, Bùi Đình Khải vẫn có một màn trình diễn xuất sắc với những đòn đánh áp đảo đối thủ ngay từ đầu. (Ảnh: BTC).

Trong một tình huống nửa cuối hiệp 1, Bùi Đình Khải quyết định thực hiện tình huống đè lên người đối phương, liên tiếp tung những đòn chỏ hiệu quả hạ gục hoàn toàn Lê Hoàng Đức, qua đó giành được đai vô địch. (Ảnh: BTC).

Đình Khải chính thức là nhà vô địch đầu tiên ở hạng cân 52kg của giải đấu MMA Lion Championship. (Ảnh: BTC).

Tại trận đấu đáng chú ý khác ở nội dung của nữ, VĐV Việt Nam Võ Nguyễn Ngọc Linh dù rất cố gắng nhưng vẫn lép vế và thua bằng tính điểm trước Aleksandra Stepakova của Nga. (Ảnh: BTC).

Sự kiện tiếp theo của MMA Lion Championship sẽ là LC 38 diễn ra vào ngày 19/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. (Ảnh: BTC).