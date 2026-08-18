Bóng chuyền nữ Việt Nam phải kiểm tra giới tính, sẵn sàng đấu "chị đại" Nhật Bản giải châu Á

💥 Toàn bộ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kiểm tra giới tính

Theo thông tin mới nhất, 14 tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn tất việc kiểm tra giới tính bằng hình thức lấy mẫu xét nghiệm gen SRY trước thềm giải vô địch châu Á 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất kiểm tra giới tính trước giải châu lục

Các kết quả kiểm tra đã được cập nhật trên hệ thống của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC), giúp toàn bộ đội hình Việt Nam đáp ứng yêu cầu để tham dự giải đấu diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ ngày 21 đến 30/8.

Đây là một trong những quy định mới được áp dụng đối với các giải đấu chính thức dành cho nữ. Theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) được cập nhật hồi tháng 5/2026, các vận động viên tham dự những giải đấu thuộc hệ thống chính thức ở nội dung nữ phải thực hiện quy trình kiểm tra giới tính theo yêu cầu.

🔥 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó

Tại giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng những đối thủ đáng gờm là Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Các cô gái Việt Nam ở cùng bảng đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong

Trong đó, Nhật Bản hiện đứng thứ 6 thế giới và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Hàn Quốc cũng là đối thủ quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam tại các giải đấu châu lục.

Các bảng đấu tại giải vô địch châu Á 2026:

Bảng A: Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Iraq.

Bảng B: Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia, Australia.

Bảng C: Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc).

12 đội tuyển được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Giải đấu năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội vô địch sẽ giành suất trực tiếp tham dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi 3 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự World Championship nữ 2027. Với việc nằm chung bảng với Nhật Bản và Hàn Quốc, mục tiêu vượt qua vòng bảng chắc chắn không dễ dàng đối với Thanh Thúy và các đồng đội.

👀 Chủ công Trần Tú Linh trở lại thi đấu

Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Trần Tú Linh trở lại thi đấu trong trận giao hữu giữa Hóa Chất Đức Giang Lào Cai và Pilseung Wonder Dogs (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng ngày 15/8 vừa qua. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh lực lượng đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi chấn thương.

Tú Linh trở lại thi đấu sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương

Thời gian qua, bóng chuyền nữ Việt Nam chưa có được những kết quả như kỳ vọng, đặc biệt tại SEA V.Cup 2026. Khả năng bắt bước 1 và sức tấn công là những vấn đề khiến đội tuyển gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ mạnh.

Tú Linh được đánh giá cao ở khả năng phòng thủ và bắt bước 1, đồng thời có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Sự trở lại của chủ công này vì thế được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ cũng như tổ chức tấn công.

Bên cạnh Tú Linh, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh cũng mang đến tín hiệu tích cực khi đăng tải hình ảnh tích cực tập luyện sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.