Dàn WAGs tuyển Mỹ và châu Âu đọ phong cách thời trang tại lễ khai mạc Ryder Cup
TPO - Ryder Cup 2025 chính thức khởi tranh bằng Lễ khai mạc hoành tráng tại sân Black Course (Farmingdale, New York) ngày 25/9. Dù tâm điểm cuối tuần này sẽ thuộc về các golfer, nhưng các nàng WAGs đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong trang phục đồng điệu để cổ vũ cho đội nhà.
Biển cảnh báo trên sân Bethpage Black xuất hiện ấn tượng trong Lễ khai mạc Ryder Cup 2025.
Đội trưởng tuyển Mỹ Keegan Bradley phát biểu trước khán giả trong Lễ khai mạc Ryder Cup 2025.
Các nàng WAGs (vợ và bạn gái) của tuyển châu Âu chọn trang phục trắng tinh khôi, trang nhã.
Vẻ đẹp của các nàng WAGs của tuyển châu Âu thu hút mọi ánh nhìn.
Đội trưởng tuyển châu Âu Luke Donald phát biểu trước khán giả trong Lễ khai mạc Ryder Cup 2025.
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/09/2025 20:22 PM (GMT+7)