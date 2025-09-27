Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
learner-vs-francisco
China Open
Learner Tien 2
Francisco Cerundolo 1
elena-vs-catherine
China Open
Elena Rybakina 2
Catherine McNally 1
alex-vs-yunchaokete
China Open
Alex De Minaur 2
Yunchaokete Bu 0
adrian-vs-alexander
China Open
Adrian Mannarino 2
Alexander Bublik 0
daniil-vs-cameron
China Open
Daniil Medvedev 2
Cameron Norrie 0
nuno-vs-taylor
Rakuten Japan Open
Nuno Borges 0
Taylor Fritz 2
casper-vs-matteo
Rakuten Japan Open
Casper Ruud 2
Matteo Berrettini 0
belinda-vs-katie
China Open
Belinda Bencic 2
Katie Volynets 0
lorenzo-vs-alexander
China Open
Lorenzo Sonego 0
Alexander Zverev 2

Dàn WAGs tuyển Mỹ và châu Âu đọ phong cách thời trang tại lễ khai mạc Ryder Cup

Sự kiện: Thể thao

TPO - Ryder Cup 2025 chính thức khởi tranh bằng Lễ khai mạc hoành tráng tại sân Black Course (Farmingdale, New York) ngày 25/9. Dù tâm điểm cuối tuần này sẽ thuộc về các golfer, nhưng các nàng WAGs đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong trang phục đồng điệu để cổ vũ cho đội nhà.

Biển cảnh báo trên sân Bethpage Black xuất hiện ấn tượng trong Lễ khai mạc Ryder Cup 2025.

Đội trưởng tuyển Mỹ Keegan Bradley phát biểu trước khán giả trong Lễ khai mạc Ryder Cup 2025.

Các nàng WAGs (vợ và bạn gái) của tuyển châu Âu chọn trang phục trắng tinh khôi, trang nhã.

Vẻ đẹp của các nàng WAGs của tuyển châu Âu thu hút mọi ánh nhìn.

Đội trưởng tuyển châu Âu Luke Donald phát biểu trước khán giả trong Lễ khai mạc Ryder Cup 2025.

