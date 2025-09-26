Ryder Cup 2025: DeChambeau và Justin Thomas lần đầu 'song kiếm hợp bích'

DeChambeau, ngôi sao vừa tái xuất đội tuyển sau khi vắng mặt ở kỳ Ryder Cup 2023, sẽ ra sân cùng Justin Thomas lúc 7h10 sáng 26/9 (giờ đại phương). Đây cũng là lần đầu tiên hai golfer cá tính bậc nhất nước Mỹ thi đấu chung ở định dạng đồng đội khắc nghiệt nhất, nơi sự ăn ý, nhịp điệu và tâm lý được đặt ngang tầm kỹ thuật.

DeChambeau nổi tiếng với cú drive cực xa và chiến thuật mạo hiểm, trong khi Thomas lại thiên về kỹ thuật short game tinh tế. Nếu kết hợp ăn ý, họ có thể tạo lợi thế đáng kể. Nhưng xét về thành tích foursomes, DeChambeau toàn thua trong cả 2 trận đã thi đấu, còn kết quả của Thomas cũng không mấy khả quan với 2 thắng và 3 thua.

Cặp đôi của Mỹ sẽ đối mặt với những đối thủ vô cùng khó khăn. Đó là Jon Rahm và Tyrrell Hatton của tuyển châu Âu. Rahm tiếp tục giữ vai trò “người mở đường” quen thuộc với lần thứ 4 liên tiếp xuất trận đầu tiên.

Tay golf số 1 của Tây Ban Nha chưa từng thua ở foursomes (toàn thắng 4 trận), và lần này anh sẽ sát cánh cùng đồng đội tại LIV Golf, Tyrrell Hatton. Bộ đôi này từng gieo ác mộng cho tuyển Mỹ tại Rome 2023 khi toàn thắng 2 trận.

Một cặp đấu “huyền thoại” khác cũng tái xuất là Rory McIlroy, nhà vô địch The Masters 2025, sẽ bắt cặp cùng Tommy Fleetwood, người từng ghi điểm quyết định trong chiến thắng 16,5-11,5 của châu Âu hai năm trước. Bộ đôi giàu duyên nợ này sẽ đối đầu với Collin Morikawa và Harris English, những người từng góp công lớn trong chiến thắng vang dội của tuyển Mỹ ở Whistling Straits 2021.

Cặp “song sát” quen thuộc Xander Schauffele và Patrick Cantlay cũng không thể thiếu của tuyển Mỹ, khi họ sẽ chạm trán cặp Robert MacIntyre và Viktor Hovland của châu Âu. Còn số 1 thế giới Scottie Scheffler tiếp tục song hành cùng Russell Henley sau khi từng ba lần ra sân tại Presidents Cup 2024. Họ sẽ phải đối đầu những “máy ghi điểm” trẻ trung của châu Âu: Ludvig Åberg và Matt Fitzpatrick.

Bên phía tuyển Mỹ, ba tân binh Ben Griffin, JJ Spaun, Cameron Young cùng với Sam Burns tạm thời phải ngồi ngoài. Đội trưởng Bradley không giấu sự kỳ vọng khi đặt niềm tin vào DeChambeau và Thomas: “Bryson là một tay golf đẳng cấp thế giới. Chúng tôi muốn mở màn bằng cặp đấu có thể khuấy động bầu không khí. Bryson là tay golf luôn chiến đấu tới phút cuối, Justin cũng vậy. Đừng quên, Justin chính là ‘trái tim’ của đội. Họ sẽ là một cặp đấu rất khó bị đánh bại".

Bên phía châu Âu, đội trưởng Luke Donald quyết định để 4 gương mặt ngồi ngoài loạt trận mở màn: tân binh Rasmus Hojgaard, cùng Shane Lowry, Sepp Straka và Justin Rose. Đội trưởng Donald lý giải: “Trong thể thức match play, khởi đầu tốt là cực kỳ quan trọng. Rahm và Hatton đã chứng minh họ là một cặp đôi ăn ý, giàu kinh nghiệm và biết cách chiến thắng. Với rất nhiều lựa chọn trong tay, tôi đã cân nhắc kỹ yếu tố cá tính và sự kết hợp. Đây chính là đội hình mạnh nhất mà chúng tôi có thể tung ra".

Với những quyết định táo bạo từ cả hai đội trưởng, khán giả tại Bethpage Black và hàng triệu người hâm mộ toàn cầu đang chờ đợi sự mở màn bùng nổ, nơi từng cú phát bóng có thể xoay chuyển cả cục diện tại Ryder Cup 2025.