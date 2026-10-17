"Truyền nhân Nadal" Jodar gây tranh cãi vì cư xử thô lỗ ở Thượng Hải Masters

Tài năng thiên bẩm có thể đưa một vận động viên chạm đến những đỉnh cao danh vọng, nhưng chính nền tảng văn hóa ứng xử mới là bệ đỡ giúp họ trụ vững ở đỉnh cao đó. Lập trường này một lần nữa trở thành tâm điểm hoài nghi khi ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha, Rafael Jodar, tiếp tục tạo ra sự tiêu cực bằng chuỗi hành vi thiếu kiềm chế tại giải Thượng Hải Masters.

Jodar nổi nóng và có những lời lẽ thiếu kiềm chế ở vòng 4 Thượng Hải Masters 2026

Từ áp lực sân đấu đến những cái đầu nóng

Tennis đỉnh cao là một môi trường khắc nghiệt, nơi ranh giới giữa vinh quang và thất bại đôi khi chỉ được quyết định bởi một vài điểm số quan trọng. Tại vòng đấu vừa qua ở Thượng Hải, việc để mất liên tiếp hai cơ hội bẻ giao bóng (break-point) quan trọng trước đối thủ Botic Van De Zandschulp rõ ràng đã đẩy tâm lý của tay vợt 20 tuổi Rafael Jodar vào trạng thái căng thẳng tột độ.

Tuy nhiên, áp lực thi đấu chưa bao giờ và không bao giờ nên được sử dụng làm lá chắn cho những hành vi thiếu chuẩn mực đối với các nhân sự hỗ trợ trên sân. Việc Jodar lớn tiếng quát tháo một cậu bé nhặt bóng bằng những ngôn từ thô lỗ chỉ để đòi một chiếc khăn lau ("Give me the f*ing towel, damn it!") (Tạm dịch: Đưa cái khăn chết tiệt đây cho tôi!) không chỉ phản ánh sự nôn nóng cá nhân, mà còn phơi bày một "lỗ hổng" lớn trong việc kiểm soát cảm xúc của thế hệ trẻ.

Hệ quả của sự dung túng và cái mác "người kế thừa"

Được truyền thông quê nhà và quốc tế kỳ vọng sẽ tiếp bước huyền thoại Rafael Nadal, áp lực dành cho Jodar là vô cùng lớn. Nhưng dường như đi kèm với kỳ vọng là sự vị nể, thậm chí dung túng vô hình đối với cá tính có phần ngang tàng của tay vợt này.

Đây không phải lần đầu tiên trong năm 2026, Jodar vướng vào những rắc rối liên quan đến các cô cậu bé nhặt bóng (ball kids) những người vốn làm việc tình nguyện hoặc cống hiến thầm lặng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để giải đấu được vận hành trơn tru.

Còn nhớ vào tháng 5 năm nay tại Roland Garros, Jodar từng bị chỉ trích dữ dội sau sự cố xô đẩy một cô bé nhặt bóng trong trận đấu với Alex Michelsen. Dù sau đó tay vợt Tây Ban Nha đã lên tiếng thanh minh rằng đó chỉ là một tai nạn do cô bé tự vấp ngã vào tấm bạt phủ sân, góc máy quay trung thực cùng thái độ thờ ơ lúc bấy giờ của anh đã để lại một vết gợn lớn trong lòng người hâm mộ.

Khi một hành vi tương tự tái diễn tại Thượng Hải, công chúng có quyền đặt câu hỏi: Liệu Jodar có thực sự nhìn nhận nghiêm túc về những bài học ứng xử, hay anh đang tự cho mình đặc quyền của một ngôi sao được phép đứng trên những quy tắc tôn trọng tối thiểu?

Để xứng danh với hình ảnh "truyền nhân" của Nadal (người đứng giữa), Jodar (bên trái) cần tiết chế cảm xúc tốt hơn

Lời cảnh tỉnh từ trọng tài

Phản ứng của trọng tài Jimmy Pinoargote tại Thượng Hải Masters xứng đáng được xem là một bài học giáo dục chuẩn mực ngay trên sân đấu. Án phạt cảnh cáo lỗi phản thể thao (unsportsmanlike conduct warning) được đưa ra ngay lập tức là thông điệp đanh thép từ ban tổ chức: Không một cá nhân nào, dù tài năng đến đâu, được phép xúc phạm nhân phẩm của người khác trên sân đấu.

Điều đáng ngại hơn cả hành vi bộc phát của Jodar chính là thái độ phản biện sau đó của anh. Lời chống chế "Nhưng tôi đâu có nói gì tệ với cậu ấy" cùng việc quay sang chỉ trích trọng tài cho thấy một sự lệch lạc trong nhận thức. Jodar dường như không hiểu rằng, trong quần vợt chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử không chỉ là việc bạn có xúc phạm trực tiếp ai đó hay không, mà nằm ở sự tôn trọng dành cho toàn bộ hệ sinh thái xung quanh trận đấu.

Để chiếc mác "truyền nhân Nadal" trở thành một danh xưng xứng đáng chứ không phải một sự mỉa mai, Jodar cần hiểu rằng: Sự vĩ đại của Nadal không chỉ nằm ở 22 danh hiệu Grand Slam, mà nằm ở chỗ suốt hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, chưa một lần người ta thấy nhà cựu vô địch này có thái độ trịch thượng hay lăng mạ các cô cậu bé nhặt bóng.

Hiện Jodar đã tiến vào bán kết Thượng Hải Masters sau chiến thắng 4-6, 6-4, 6-3 trước Casper Ruud. Đối thủ của Jodar sẽ là Daniil Medvedev (18h, 17/10).