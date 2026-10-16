Đỉnh cao tứ kết Thượng Hải Masters: “Truyền nhân Nadal” gặp thử thách lớn, Medvedev bứt tốc

Rafael Jodar - Casper Ruud: Khoảng 13h30, 16/10 (Tứ kết Thượng Hải Masters)

"Truyền nhân Nadal" Jodar đang cho thấy bản lĩnh đáng nể tại Thượng Hải Masters 2026, nhưng Casper Ruud hứa hẹn sẽ là thử thách lớn hơn nhiều. Cuộc đối đầu giữa sức trẻ, tinh thần chiến đấu của tay vợt Tây Ban Nha và kinh nghiệm của ngôi sao Na Uy có thể kéo dài qua ba set.

Jodar tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi lần thứ ba liên tiếp tại giải phải thi đấu ba set mới giành quyền đi tiếp. Ở vòng trước, tay vợt Tây Ban Nha để Botic van de Zandschulp thắng set đầu 7-6(4), nhưng sau đó điều chỉnh lối chơi để thắng ngược 6-4, 6-2. Trận đấu kéo dài 2 giờ 30 phút cho thấy khả năng chịu áp lực và duy trì sự tập trung của Jodar.

Trước đó, Jodar lần lượt vượt qua Thiago Agustin Tirante và Jiri Lehecka. Việc tiến vào tứ kết một giải Masters 1000 thêm lần nữa trong mùa giải cho thấy tay vợt này đang có phong độ đáng chú ý. Tuy nhiên, việc liên tục phải ngược dòng cũng khiến vấn đề thể lực trở thành dấu hỏi trước cuộc đọ sức với Ruud.

Ở phía đối diện, Ruud lần đầu góp mặt ở tứ kết Thượng Hải Masters. Tay vợt Na Uy giành vé đi tiếp sau khi Felix Auger-Aliassime buộc phải bỏ cuộc khi Ruud đang dẫn 5-2 ở set đầu. Dù trận đấu kết thúc sớm, Ruud vẫn có thêm một chiến thắng trong chuỗi ba trận thắng liên tiếp đầu tiên kể từ Roland Garros hồi cuối tháng 5.

Ruud được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu ở những vòng đấu lớn và phong độ tích cực tại Thượng Hải. Tuy nhiên, Jodar đã chứng minh anh không dễ bị khuất phục, đặc biệt khi đối mặt với tình thế bất lợi. Khả năng giành lại thế trận sau khi thua set đầu có thể giúp tay vợt Tây Ban Nha tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Thế trận vì vậy có thể diễn ra giằng co, với Ruud nhỉnh hơn về kinh nghiệm nhưng Jodar đủ sức thắng ít nhất một set nếu duy trì được sự bền bỉ.

Dự đoán kết quả: Ruud thắng 2-1.

Daniil Medvedev - Tommy Paul: Khoảng 17h, 16/10 (Tứ kết Thượng Hải Masters)

Medvedev đang duy trì phong độ ấn tượng trong chuyến du đấu châu Á và đứng trước cơ hội tiến sâu tại Thượng Hải Masters 2026. Paul vừa vượt qua đối thủ gây sốc Zizou Bergs, nhưng thành tích đối đầu bất lợi khiến tay vợt Mỹ đối diện thử thách lớn ở tứ kết.

Tay vợt Nga, Medvedev giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 6-4, 7-5 trước Stefanos Tsitsipas. Tay vợt Nga thể hiện khả năng giao bóng chắc chắn, không để đối thủ có cơ hội giành break point trong cả trận. Đây là tín hiệu tích cực với cựu số 1 thế giới trong hành trình chinh phục danh hiệu tại Thượng Hải.

Medvedev từng đăng quang giải đấu này năm 2019 và đang hướng tới lần thứ hai lên ngôi. Tuy nhiên, anh đã chờ đợi hơn ba năm để giành thêm một danh hiệu Masters 1000, kể từ chiến thắng tại Italian Open năm 2023. Phong độ hiện tại mang đến cơ sở để tay vợt 30 tuổi kỳ vọng phá vỡ khoảng thời gian khô hạn danh hiệu này. Trong chuyến du đấu châu Á, Medvedev đã thắng 10 trong 11 trận gần nhất theo thống kê được cung cấp.

Paul giành quyền vào tứ kết sau khi đánh bại Zizou Bergs với tỷ số 7-6(5), 6-4. Bergs từng gây bất ngờ lớn khi loại hạt giống số 2 Carlos Alcaraz, nhưng không thể tiếp tục hành trình trước tay vợt Mỹ. Chiến thắng này cho thấy Paul đủ khả năng giữ sự ổn định trong những thời điểm quyết định.

Dù vậy, thử thách mang tên Medvedev khó khăn hơn đáng kể. Tay vợt Nga đang dẫn 4-1 trong thành tích đối đầu, đồng thời toàn thắng cả ba lần gặp Paul trên mặt sân cứng ngoài trời. Những con số này cho thấy Medvedev có cơ sở để tự tin, nhất là khi anh đang đạt phong độ cao và giao bóng hiệu quả.

Paul vẫn có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tận dụng tốt cơ hội và kéo đối thủ vào những loạt bóng bền. Tuy nhiên, xét phong độ gần đây, sự chắc chắn trong khâu giao bóng cùng ưu thế đối đầu, Medvedev được đánh giá cao hơn.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 2-0.