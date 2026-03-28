Trực tiếp tennis Zverev - Sinner: Đỉnh cao so tài (BK Miami Open)

Cuộc so tài đa phong cách

Miami Open 2026 đang đi đến đoạn cao trào theo cách không thể kịch tính hơn. Không còn là câu chuyện của riêng một ứng viên, giải đấu tại Florida chứng kiến hai 2 tay vợt phong độ đỉnh cao cùng lúc đạt tới ngưỡng. Jannik Sinner và Alexander Zverev, mỗi người một cách đang biến bán kết thành cuộc va chạm của những cột mốc.

Sinner và trạng thái “không thể chạm tới”

Trước Frances Tiafoe, Sinner không đơn thuần là chiến thắng. Anh kiểm soát toàn bộ nhịp độ trận đấu, từ cú đánh đầu tiên đến điểm kết thúc. Tỷ số 6-2, 6-2 phản ánh đúng sự chênh lệch nhưng chưa lột tả hết cảm giác bất lực của đối thủ.

Chìa khóa nằm ở cách nhập cuộc. Sinner bẻ game ngay game đầu, rồi từ đó “đóng khung” thế trận bằng nhịp đánh ổn định đến lạnh lùng. “Khởi đầu tốt luôn tạo ra khác biệt. Khi dẫn break sớm, bạn có thêm tự tin và buộc đối thủ phải mạo hiểm hơn”, tay vợt người Ý nói.

Zverev và sự chính xác của một cỗ máy

Nếu Sinner là sự áp đảo bằng nhịp độ, thì Zverev lại là câu chuyện của hiệu suất gần như tuyệt đối. Trước Francisco Cerundolo, tay vợt người Đức thắng 6-1, 6-2 trong một trận đấu mà anh gần như không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.

76% giao bóng một, thắng 84% điểm sau cú giao bóng đó, thông số đủ để hiểu vì sao trận đấu chỉ kéo dài hơn một giờ. Zverev không cần bùng nổ, anh chỉ cần đúng và đủ.