Trực tiếp tennis Prizmic - Djokovic: Cú ace hoàn tất chiến thắng (Rome Open) (Kết thúc)
(Vòng 2 Rome Open) Prizmic đã kết thúc trận đấu trong set 3 với một cú ace.
Djokovic giao trước và bị thua ở điểm đầu tiên, nhưng nhanh chóng ghi liền 4 điểm.
Prizmic cũng có một ván tương tự để gỡ hòa 1-1.
Djokovic thắng một ván trắng.
Djokovic lên dẫn 40-30, nhưng ở điểm kế tiếp Djokovic bỏ nhỏ hơi lộ sau một loạt bóng bền và bị Prizmic lên cứu với cú đánh bóng chéo sát mép lưới. Prizmic ghi 2 điểm kế tiếp để đoạt game.
Djokovic ở điểm đầu tiên đã dàn xếp tình huống để lên lưới nhưng lại đưa bóng không qua lưới. Dù vậy đó là điểm duy nhất của Prizmic ở ván này.
Djokovic gỡ hòa 40-đều trước khi có một pha bỏ nhỏ, Prizmic lên bỏ nhỏ lại nhưng Djokovic bỏ nhỏ đáp trả, và Prizmic dù cứu bóng với cú đánh chéo nhưng Nole vẫn phản xạ tốt để rướn và trả bóng vào khoảng trống. 1 break cho Djokovic, và lần này anh tận dụng thành công khi đánh chéo sân khiến Prizmic trả bóng hỏng!
Djokovic tiếp tục nắm thế chủ động, anh lên dẫn 40-15 và sau đó đoạt game.
Prizmic đã dẫn 30-15 nhưng sau đó đánh lỗi liên tiếp và Djokovic có break thứ 2 để kết thúc set 1!
Djokovic giao trước nhưng giao rất kém và bị dẫn 0-40. Anh không cứu nổi break nào sau khi Prizmic đè phải Nole và dâng lên đánh thuận tay!
Djokovic gỡ hòa 30-đều sau khi dồn Prizmic vào góc khó trước khi smash ăn điểm, tuy nhiên anh đánh hỏng ở pha bóng kế tiếp và Prizmic đoạt game sau một cú thuận tay winner.
Djokovic lại có thêm một ván giao khá dở và bị dẫn 15-40. Anh cứu break đầu tiên sau một cú giao tốt, nhưng ở điểm tiếp theo Prizmic đè phải rất mạnh khiến Djokovic cứu bóng trong thế mất thăng bằng, và Prizmic có khoảng trống quá rộng để lên thực hiện cú smash!
Djokovic rất cố gắng rút ngắn 30-40 nhưng không đủ để ngăn Prizmic đoạt game.
Một ván giằng co khi hai tay vợt đã hòa nhau 40-đều. Djokovic lên lợi điểm và sau đó đoạt game khi Prizmic đánh chệch dây.
Djokovic đã dẫn 40-30 nhưng bỏ lỡ break point. Prizmic sau đó lên lợi điểm với một cú đè phải rất hiểm khiến Djokovic vươn hết cánh tay vẫn không đỡ được dù đứng gần, và anh đoạt game sau khi Djokovic tự đánh ngoài.
Djokovic lên dẫn 40-15, anh sau đó có một pha cứu cú smash của Prizmic bằng một cú vụt rất hiểm góc vào góc trái. Prizmic vẫn cứu được bóng nhưng chỉ tạo cơ hội cho Djokovic lên lưới ghi điểm quyết định.
Prizmic dẫn 40-15 sau một cú thuận tay cực mạnh dù bị đè phải. Anh đoạt set 2 sau khi Djokovic trả giao hỏng.
Djokovic tiếp tục giao trước. Anh không gặp khó khăn gì để dẫn 40-15 và đoạt game.
Prizmic cũng dẫn 40-15 và đoạt game không mấy khó khăn.
Djokovic đang chắc tay trong các cú giao 1 hơn ở set này. Anh lên dẫn 40-15 và đoạt game.
Một ván trắng cho Prizmic.
40-15 cho Prizmic sau khi Djokovic có một cú đánh không qua lưới. Djokovic sau đó đã đè trái Prizmic để lên lưới, nhưng anh lại đánh chệch dây!
Prizmic đánh hỏng để mở đầu ván đấu nhưng sau đó lên liền 3 điểm. Djokovic trả giao rất tốt khiến Prizmic đánh hỏng và rút ngắn 30-40, tuy nhiên anh trả giao quá mạnh về phía cuối sân ở điểm tiếp theo.
Djokovic giữ được game với những cú đè phải rất tốt để buộc Prizmic mắc nhiều lỗi.
Djokovic đã tỏ ra khá đuối khi Prizmic liên tục kéo dài các pha bóng bền. Anh mắc liền 2 lỗi sau khi rút ngắn 15-30 và Prizmic đoạt game.
Prizmic đánh không qua lưới khi tỷ số là 40-15 và Djokovic đoạt game. Giờ là lúc anh phải bẻ break.
Prizmic mở đầu ván với một cú đánh không qua lưới, nhưng Djokovic sau đó đánh hỏng. Djokovic trả giao không qua lưới ở điểm kế tiếp do Prizmic giao chéo sân rất khó, và sau đó anh tự đánh ra ngoài trong một pha bóng bền. 2 match point cho Prizmic, và anh chỉ cần 1 với một cú ace!
Trận đấu lùi giờ vì thời tiết
Cơn mưa ở Rome khiến nhiều trận đấu bị gián đoạn, vì vậy cuộc chạm trán giữa Prizmic và Djokovic cũng diễn ra muộn hơn so với thời gian dự kiến ban đầu. Cụ thể, theo cập nhật từ trang chủ ATP, sẽ không có trận đấu nào diễn ra trước 20h30 (giờ Việt Nam). Thậm chí, trận Djokovic chỉ diễn ra sau trận đấu giữa Daniel Altmaier và Alexander Zverev (20h45) trên cùng sân Trung tâm.
Djokovic thua tay vợt hạng 17 thế giới ở trận đấu tập
Theo Tennis365, Novak Djokovic đã có những buổi tập luyện cùng 2 tay vợt Tomas Martin Etcheverry và Ignacio Buse trước thềm Rome Open. Bên cạnh đó, anh còn đánh tập cùng Arthur Fils - tay vợt hạng 17 ATP - trên sân số 3 trước sự chứng kiến của rất đông khán giả. Trận đấu chỉ diễn ra trong 1 set, với chiến thắng áp đảo 6-2 nghiêng về Arthur Fils.
Khởi đầu thuận lợi cho "Nole"?
Djokovic đã không thi đấu trong hai tháng. Điều này giúp anh có được thể trạng tốt khi bước tới Rome Open. Việc Carlos Alcaraz vắng mặt ở giải đấu này sẽ là cơ hội lớn để "Nole" cạnh tranh chức vô địch.
Đối thủ sắp tới của Djokovic trong hành trình chinh phục Rome Open sẽ là Prizmic. Đôi bên đã từng chạm trán nhau một lần tại giải Australian Open 2024, trận đấu mà Djokovic thắng sau 4 set. Nhưng Prizmic sở hữu lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực, rất phù hợp với mặt sân đất nện. Djokovic sẽ cần phải nhập cuộc nhanh chóng nếu muốn khuất phục đối thủ này.
-08/05/2026 12:50 PM (GMT+7)