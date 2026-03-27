Mỹ nhân tennis tung loạt ảnh "nhạy cảm", khiến mạng xã hội bùng nổ

Từng là một trong những tay vợt nữ quyến rũ bậc nhất làng banh nỉ, Ashley Harkleroad một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải loạt hình ảnh táo bạo trên trang cá nhân. Ở tuổi 40, cựu tay vợt người Mỹ không còn xuất hiện trên sân đấu, nhưng lại thu hút sự chú ý theo một cách hoàn toàn khác.

Từ tay vợt top 40 thế giới đến biểu tượng gợi cảm gây tranh cãi

Harkleroad từng là cái tên quen thuộc của quần vợt nữ thế giới trong những năm 2000. Cô đạt thứ hạng cao nhất là 39 WTA, giành 8 danh hiệu ITF và được đánh giá cao nhờ lối chơi bền bỉ trên mặt sân cứng.

Gây ấn tượng về chuyên môn, Harkleroad còn nổi bật với ngoại hình cuốn hút. Cô từng được truyền thông Mỹ ưu ái gọi là một trong những “bóng hồng gợi cảm nhất” của làng tennis.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2008, khi trở thành tay vợt nữ đầu tiên chụp ảnh bán nude cho tạp chí "người lớn". Quyết định này khi đó tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội, với nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn.

Tuy nhiên, Harkleroad không né tránh. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng mình tự hào về cơ thể và muốn thể hiện một góc nhìn khác về hình ảnh nữ vận động viên mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính.

Những bức ảnh mới nhất của cô khiến khán giả xôn xao bàn tán

Giải nghệ và bước ngoặt sang hướng đi “nhạy cảm”

Sau khi giải nghệ năm 2012, Harkleroad chuyển sang làm bình luận viên cho Tennis Channel, duy trì sự hiện diện trong làng quần vợt.

Dù vậy, những năm gần đây, cô tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi quyết định tham gia nền tảng chia sẻ "ảnh nóng" cá nhân, nơi cho phép người sáng tạo nội dung chia sẻ hình ảnh, video mang tính cá nhân hơn.

Động thái mới nhất của cựu tay vợt là loạt ảnh “nóng” đăng tải trên Instagram, trong đó cô diện áo khoác hàng hiệu nhưng không mặc nội y bên trong. Hình ảnh lập tức lan truyền mạnh mẽ, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều.

Harkleroad luôn xuất hiện với phong cách táo bạo nhất

Theo chia sẻ, đây là một phần trong chiến lược quảng bá nội dung cá nhân mà cô đang phát triển. Harkleroad mô tả bản thân là “vận động viên, vui tính, thích tận hưởng cuộc sống”, hình ảnh hoàn toàn khác so với thời còn thi đấu chuyên nghiệp.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng cái tên Ashley Harkleroad vẫn biết cách tạo sức hút. Từ sân tennis đến mạng xã hội, cô luôn biết cách để thu hút sự chú ý của người hâm mộ.