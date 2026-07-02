Trực tiếp tennis Royer - Zverev: Thử thách cho tân vương Roland Garros (Wimbledon)

Zverev quyết nối dài mạch thắng

Alexander Zverev bước vào Wimbledon 2026 với sự kỳ vọng rất lớn khi đây là giải Grand Slam đầu tiên của anh kể từ sau chức vô địch Roland Garros. Áp lực dành cho tay vợt người Đức là không nhỏ, nhưng anh đã có màn khởi đầu tương đối suôn sẻ.

Ở vòng một, Zverev đánh bại Alexander Blockx sau 4 set. Kết quả này càng có ý nghĩa khi Wimbledon từng là giải đấu mang đến ký ức buồn cho anh mùa trước với thất bại ngay vòng mở màn trước Arthur Rinderknech sau 5 set căng thẳng.

Chiến thắng trước Blockx cũng giúp Zverev duy trì thành tích toàn thắng ở các trận ra quân trong mùa giải năm nay. Đáng chú ý, tay vợt số một nước Đức đã thắng ít nhất hai trận liên tiếp tại 9 trong 10 giải ATP mà anh tham dự từ đầu mùa, ngoại trừ giải Acapulco hồi tháng Hai. Với phong độ ổn định cùng đẳng cấp vượt trội, Zverev được đánh giá là ứng viên sáng giá cho tấm vé vào vòng ba.

Royer kỳ vọng tạo thêm bất ngờ

Valentin Royer tiếp tục cho thấy Wimbledon là giải đấu mang đến nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Chính tại đây vào năm ngoái, tay vợt người Pháp giành chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu chính cấp độ ATP khi bất ngờ đánh bại Stefanos Tsitsipas.

Dù mùa giải 2026 chưa thực sự thuận lợi với thành tích 12 thắng và 20 thua, Royer đã tìm lại sự tự tin bằng màn lội ngược dòng trước Harry Wendelken ở vòng một. Chiến thắng này giúp anh đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong năm giành hai trận thắng liên tiếp ở vòng đấu chính của một giải ATP.

Trước Wimbledon, Royer cũng từng lọt vào vòng hai Roland Garros nhưng phải dừng bước trước Novak Djokovic. Thử thách lần này tiếp tục rất lớn khi anh phải đối đầu thêm một tay vợt thuộc top 10 thế giới. Tuy nhiên, với những gì từng thể hiện trên sân cỏ London, Royer vẫn có cơ sở để hy vọng tạo nên bất ngờ.