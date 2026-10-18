Trực tiếp tennis Fokina - Jodar: Đại chiến toàn Tây Ban Nha (Chung kết Thượng Hải Masters)

Fokina "hóa rồng" tại Trung Quốc

Fokina như một con người mới mẻ khi anh đặt chân tới châu Á. Tay vợt từng bị chỉ trích là non tâm lý ở những thời điểm quyết định này đã thắng Frances Tiafoe và Hubert Hurkacz trong các loạt tie-break, trước khi ngược dòng quật ngã Alexander Zverev. Đây sẽ là trận chung kết thứ 2 của Fokina trong vòng 1 tháng sau khi anh đoạt chức vô địch tại Thành Đô.

Đã thắng 9/10 trận kể từ khi sang châu Á, Fokina dù năm nay đã nghỉ lâu do chấn thương nhưng sẽ bứt vào top 20 trong tuần sau. Thậm chí một chức vô địch hứa hẹn sẽ mang lại thứ hạng cao nhất cho anh trong sự nghiệp.

Màn ra mắt để đời

Rafael Jodar quả không hổ danh là người kế vị Rafael Nadal. Sau 4 trận liên tiếp phải đấu 3 set và trận nào cũng bị dẫn trước, Jodar tưởng như sẽ kiệt sức khi đụng độ Daniil Medvedev. Nhưng thay vào đó là chiến thắng thuyết phục 6-3 6-4, qua đó Jodar đã thắng 20/26 trận đấu ở các giải Masters, còn tốt hơn cả Carlos Alcaraz (mất 28 trận để thắng 20).

Đây sẽ là trận chung kết lớn nhất từ đầu sự nghiệp non trẻ của Jodar, chiến thắng sẽ đưa anh vào top 10 ATP và xác lập kỷ lục người vào top 10 nhanh nhất sau khi vào top 100, kỷ lục đã hơn 40 năm nay được Boris Becker nắm giữ. Không những thế chức vô địch sẽ gần như bảo đảm cho Jodar cuộc hẹn với ATP Finals, khi anh sẽ nhảy vọt lên trước 3 tay vợt trong cuộc đua tới Turin.