Rộ tin Messi bỏ Inter Miami về Argentina, khoác áo đội bóng thời ấu thơ

Rộ tin Messi muốn hồi hương

Lionel Messi có thể trở thành nhân vật chính trong một trong những thương vụ gây chấn động nhất của bóng đá Argentina vào năm 2027. Cái tên của đội trưởng Inter Miami một lần nữa được nhắc đến nhiều tại Newell’s Old Boys, CLB nơi anh có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi xuất hiện những thông tin mới về khả năng trở lại Rosario ở mùa giải tới.

Rộ tin Messi về thi đấu cho Newell's Old Boys từ đầu năm 2027

Theo nhà báo người Rosario Gonzalo Calvigioni, khả năng chứng kiến nhà vô địch World Cup khoác áo Lepra đang dần thành hình, hướng tới tháng 1/2027. Thông tin này thắp lại niềm hy vọng cho người hâm mộ đội bóng áo đỏ-đen, dù vẫn còn những trở ngại đáng kể để hoàn tất thương vụ có thể làm rung chuyển bóng đá Nam Mỹ.

Một số nguồn tin thân cận với Messi cũng tiết lộ siêu sao 39 tuổi cũng muốn hồi hương để thi đấu những năm tháng cuối cùng cho đội bóng ấu thơ. Sau khi chia tay ĐTQG Argentina, Messi muốn thực hiện nốt giấc mơ chơi cho Newell’s Old Boys trước khi giải nghệ.

Chi tiết tin đồn Lionel Messi đến Newell’s vào năm 2027

Sự quan tâm của Newell’s Old Boys cho Messi không phải là điều qua smới mẻ. Vào tháng 2/2026, Juan Manuel Medina, phó chủ tịch Newell’s, công khai thừa nhận rằng CLB đang xây dựng một dự án nhằm chiêu mộ Messi trong nửa đầu năm 2027.

Sáng kiến này bao gồm các khía cạnh về chuyên môn và tổ chức nhằm hiện thực hóa cuộc trở lại mang tính lịch sử, mặc dù chính vị lãnh đạo này khi đó cảnh báo rằng vẫn chưa có quyết định cụ thể nào về việc Messi gia nhập đội bóng. Nhưng rõ ràng khi cơ hội tới, CLB này sẽ không từ bỏ.

Trở ngại cho ước mơ của Messi

Lionel Messi có hợp đồng với Inter Miami đến hết mùa giải MLS 2028. Tiền đạo người Argentina chính thức gia hạn hợp đồng vào tháng 10/2025, cam kết tiếp tục gắn bó với đội bóng Mỹ thêm ba mùa giải. Vì vậy, nếu gia nhập Newell’s vào tháng 1/2027, thương vụ này sẽ phải được giải quyết trong thời gian anh vẫn còn hợp đồng với Las Garzas.

Đây là một trong những trở ngại lớn nhất khiến giấc mơ của đội bóng áo đỏ-đen khó trở thành hiện thực. Một vụ chuyển nhượng hoặc cho mượn tiềm năng sẽ cần có sự thống nhất với Inter Miami, bên cạnh mong muốn của chính cầu thủ này.

Hiện tại, chưa có cuộc đàm phán nào về việc Messi rời đội bóng được xác nhận, nhưng những thông tin mới lại khơi dậy câu hỏi khiến cả thành phố Rosario háo hức: Liệu Messi có thể lần đầu tiên khoác áo Newell’s trong bóng đá chuyên nghiệp Argentina?