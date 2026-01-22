Trực tiếp tennis Duckworth - Sinner: Khó cản nhà đương kim vô địch (Australian Open)

Sinner bước vào vòng hai AO 2026 với vị thế của một “cỗ máy chiến thắng” thực thụ. Tay vợt số 2 thế giới hướng tới chiến thắng trước Duckworth, và âm thầm theo đuổi mục tiêu lớn, vô địch Melbourne lần thứ ba liên tiếp, cột mốc chỉ Djokovic từng chạm tới trong Kỷ nguyên Mở.

Lợi thế sân nhà và ký ức từng đánh bại Sinner tại Canada Masters 2021 mang đến cho Duckworth chút hy vọng mong manh, nhưng thực tế hiện tại khắc nghiệt hơn rất nhiều, khoảng cách đẳng cấp, thể lực và khả năng duy trì cường độ thi đấu đang nghiêng hoàn toàn về phía tay vợt số 2 thế giới.