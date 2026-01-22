Trực tiếp tennis Maestrelli - Djokovic: Nole đấu sao trẻ hạng 141 (Australia Open)

Khó có bất ngờ

Djokovic có màn ra quân mang tính “đúng quy trình” khi hạn chế tối đa sai sót, tiết kiệm thể lực nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận từ cuối sân. Ở tuổi 38 và dù còn đôi chút lo ngại về thể lực, Nole vẫn là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Trong khi đó, Francesco Maestrelli (hạng 141) gây bất ngờ khi vượt qua Terence Atmane (hạng 64) sau 5 set ở vòng một. Tay vợt trẻ người Italia cao tới 1m96 được đánh giá có tương lai tươi sáng, song khả năng tạo ra cơn địa chấn trước Djokovic hiện tại là điều rất khó xảy ra.