Trực tiếp tennis Australian Open ngày 5: Djokovic ra oai, Sinner tăng tốc săn kỷ lục

Novak Djokovic - Francesco Maestrelli: Khoảng 9h30, 22/1 (vòng 2 đơn nam)

Chiến thắng nghẹt thở trước Terence Atmane ở vòng 1 Australian Open (AO) 2026 đã đưa Francesco Maestrelli chạm tới cột mốc đặc biệt, với trận thắng Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt Ý, 23 tuổi ngược dòng sau 5 set, khép lại màn ra mắt bằng hai set cuối thắng áp đảo 6-1, 6-1.

Djokovic hướng tới trận thắng tiếp theo

Nhưng phần thưởng cho khoảnh khắc thăng hoa ấy là thử thách khắc nghiệt bậc nhất mang tên Novak Djokovic, người đã 10 lần vô địch AO. Với Maestrelli, đây không chỉ là trận đấu, mà là “một trong những điều phấn khích nhất đời”, khi lần đầu được thấy tên mình đứng cạnh Djokovic trên bảng đấu chính thức.

Về chuyên môn, Maestrelli là mẫu tay vợt phòng thủ bền bỉ, di chuyển tốt, tinh thần thi đấu tích cực. Anh thừa nhận mình sẽ phải dựa nhiều vào cú giao bóng để rút ngắn điểm số, bởi trong những pha rally kéo dài, Djokovic vẫn là “bậc thầy” không có nhiều điểm yếu. Việc Maestrelli vừa trải qua trận 5 set cũng khiến thể lực trở thành dấu hỏi lớn.

Ở chiều ngược lại, Djokovic bước vào vòng 2 với trạng thái rất ổn định. Tay vợt số 4 thế giới chỉ cần 25 game để vượt qua Pedro Martinez ở vòng mở màn (6-3, 6-2, 6-2), cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu gần như tuyệt đối. Dù chưa vào chung kết Australian Open kể từ chức vô địch 2023, Melbourne Park vẫn là “pháo đài” của Djokovic, nơi anh hiếm khi để xảy ra bất ngờ sớm.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng sau 3 set.

Jannik Sinner - James Duckworth: Khoảng 15h, 22/1 (vòng 2 đơn nam)

Sinner bước vào vòng hai AO 2026 với vị thế của một “cỗ máy chiến thắng” thực thụ. Tay vợt số 2 thế giới hướng tới chiến thắng trước Duckworth, và âm thầm theo đuổi mục tiêu lớn, vô địch Melbourne lần thứ ba liên tiếp, cột mốc chỉ Djokovic từng chạm tới trong Kỷ nguyên Mở.

Sinner có lẽ sẽ tiếp tục thắng dễ

Phong độ của Sinner lúc này mang tính áp đảo, kể từ khi rút lui ở Shanghai Masters 2025, anh chỉ để thua đúng một set trong 16 trận, thắng liền 18 trận Grand Slam trên sân nhà của đối thủ, đa phần kết thúc chóng vánh trong ba set.

Điểm đặc biệt nằm ở sự trưởng thành toàn diện của Sinner. Bên cạnh việc tinh chỉnh cú giao bóng, tay vợt người Ý tiếp tục làm việc chặt chẽ với Riccardo Ceccarelli, chuyên gia tâm lý từng đồng hành cùng nhiều tay đua F1 hàng đầu. Sự ổn định về tinh thần giúp Sinner luôn kiểm soát nhịp độ trận đấu, ra đòn lạnh lùng và gần như không để lộ điểm yếu. Chiến thắng gọn gàng trước Hugo Gaston phần nào cho thấy điều ấy.

Duckworth bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ không còn gì để mất. Tay vợt hạng 88 ATP vừa trải qua chiến thắng năm set nghẹt thở trước Dino Prizmic, lần đầu anh làm được điều này tại một Grand Slam sau đúng một thập kỷ.

Lợi thế sân nhà và ký ức từng đánh bại Sinner tại Canada Masters 2021 mang đến cho Duckworth chút hy vọng mong manh, nhưng thực tế hiện tại khắc nghiệt hơn rất nhiều, khoảng cách đẳng cấp, thể lực và khả năng duy trì cường độ thi đấu đang nghiêng hoàn toàn về phía tay vợt số 2 thế giới.

Trên mặt sân cứng ngoài trời, nơi Sinner gần như đạt hiệu suất tối đa Duckworth khó có cửa kéo trận đấu đi xa. Chủ nhà có thể tạo ra vài khoảnh khắc hưng phấn nhờ lối đánh tấn công và sự cổ vũ cuồng nhiệt, song chừng đó là không đủ để làm lung lay một Sinner đang ở đỉnh cao phong độ.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng thuyết phục sau 3 set.

Những cặp đấu vòng 2 đơn nữ hấp dẫn Ngày 22/1 ở vòng 2 đơn nữ AO chứng kiến vài cặp đấu rất đáng xem. Tâm điểm nằm ở Wang Xinyu - Ostapenko, nơi sự bùng nổ khó lường của Ostapenko đối đầu lối đánh chắc tay, lì lợm của tay vợt Trung Quốc - một trận hoàn toàn có thể đi xa hơn hai set. Siniakova - Anisimova hứa hẹn giằng co về tốc độ và nhịp độ, trong đó bản lĩnh ở các game quyết định sẽ mang tính then chốt. Ở nhóm ứng viên, Osaka gặp thử thách vừa tầm để kiểm tra độ ổn định sau chấn thương, còn Rybakina và Swiatek nhiều khả năng đi tiếp gọn gàng nếu duy trì chất lượng giao bóng và khả năng kiểm soát rally quen thuộc.

Lịch thi đấu Australian Open ngày 22/1