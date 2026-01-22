Sinner đạt cột mốc của Djokovic, trai đẹp 1m96 có kỷ lục không ai muốn ở Australian Open

Ngày thi đấu thứ 3 Australian Open 2026 khép lại với những cột mốc đặc biệt, nơi đẳng cấp của nhà vua và sức bền của thế hệ mới cùng song hành trên mặt sân Melbourne Park.

Sinner có chiến thắng dễ tại vòng 1 Australian Open 2026

Sinner chạm cột mốc huyền thoại Djokovic

Jannik Sinner bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Australian Open 2026 theo cách không thể “điềm tĩnh” hơn. Tay vợt số 1 thế giới chỉ mất 68 phút để vượt qua vòng 1 khi đối thủ Hugo Gaston buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương cổ tay, trong thế bị dẫn 2-6, 1-6.

Khoảnh khắc Sinner tiến tới an ủi Gaston ngay trên sân trung tâm không chỉ thể hiện tinh thần thể thao, mà còn khép lại một ngày thi đấu mang tính biểu tượng: chiến thắng thứ 15 liên tiếp của Sinner tại Australian Open.

Theo thống kê, kể từ năm 2000, Sinner trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử giành 15 trận thắng liên tiếp ở nội dung đơn nam Australian Open, sánh vai cùng ba tượng đài: Andre Agassi, Roger Federer và Novak Djokovic. Với chuỗi phong độ này, tay vợt người Ý đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại giành 3 chức vô địch liên tiếp tại Melbourne Park kể từ thời Djokovic thống trị.

Jakub Mensik tiếp tục “khổ chiến” ở Australian Open

Nếu Sinner đại diện cho sự ổn định, thì Jakub Mensik chính là hiện thân của những cuộc chiến thể lực khốc liệt tại Australian Open năm nay.

Mensik đã quá quen với những trận kéo dài 5 set ở Grand Slam

Tay vợt người CH Czech, cao 1m96, mới 20 tuổi, đã tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng 1 khi vượt qua Pablo Carreno Busta sau 5 set nghẹt thở 7-5, 4-6, 2-6, 7-6(1), 6-3.

Trận đấu kéo dài gần 4 giờ, nơi Mensik nhiều thời điểm bị dồn vào chân tường nhưng vẫn chơi thứ tennis “mạo hiểm”, liên tục cứu break-point và lật ngược thế trận trong set 4 bản lề.

Chiến thắng này tiếp tục khắc sâu một thống kê rất đặc biệt, 40% số trận Grand Slam trong sự nghiệp của Mensik là các trận 5 set, tỷ lệ cao nhất trong số các tay vợt còn thi đấu (tối thiểu 20 trận). Điều đó cho thấy, dù còn trẻ, Mensik đã sớm trở thành “chuyên gia marathon”, sẵn sàng bào mòn đối thủ bằng sức bền và tinh thần không bỏ cuộc.

Những cột mốc đáng chú ý khác sau ngày thi đấu thứ 3

- Sebastian Baez đang là tay vợt thắng nhiều trận ATP nhất năm 2026 (8 trận), cho thấy phong độ ổn định ngay từ đầu mùa.

- Elena Rybakina tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo ở vòng 1 Australian Open, 7 lần dự, 7 lần vào vòng 2, sánh ngang Iga Swiatek và Elise Mertens trong 7 kỳ gần nhất.

- Cặp đấu vòng 2 giữa Luciano Darderi và Sebastian Baez trở nên đặc biệt khi họ là hai tay vợt top 40 có tỷ lệ thắng sân cứng thấp nhất sự nghiệp (26,3% và 35,6%).

- Ở nội dung nữ, Laura Siegemund đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai (37 tuổi 320 ngày) trong Kỷ nguyên Mở thắng một trận WTA dù thua trắng 0-6 set đầu, một màn lội ngược dòng hiếm gặp.