Real Madrid 2 vòng liên tiếp thất bại: "Thảm họa Arbeloa" đến quá nhanh

Thắng lợi của những quái kiệt

Tài khoản Twitter/X của Getafe đã một cách đầy trêu cợt đăng dòng trạng thái có hàm ý CLB này "làm bố Bernabeu" ("En el Bernabéu manda papá"). Nhưng thẳng thắn mà nói, diễn biến trận đấu đêm thứ hai cho thấy Real Madrid đá như một đám trẻ ngô nghê và thua trước một Getafe rất quái chiêu, già dặn.

Getafe thể hiện đầy đủ sự quái chiêu lẫn tỉnh táo trong chiến thắng trước Real Madrid

Getafe luôn được xem là "cừu đen" của La Liga dưới thời HLV Jose Bordalas: đá rắn, tiểu xảo, câu giờ, ăn vạ, v.v... Cũng dễ hiểu khi 3 năm qua Getafe chi chỉ hơn 20 triệu euro để mua cầu thủ, số còn lại toàn quân nhặt miễn phí hay đi mượn. Hoàn cảnh thế nào thì phải thích nghi theo, và Getafe đã chọn đá một cách thật khó chịu để sinh tồn ở La Liga.

Nhưng có một điều lạ lẫm về đội bóng này: Họ không thiếu kỹ thuật và thể lực để đá sòng phẳng nếu cần. Trong những mùa qua đã có thống kê cho thấy Getafe là một trong những đội pressing tốt nhất La Liga, tức họ dám kéo đội hình lên cao để tranh bóng chứ không ru rú ở nhà phòng ngự (chính Bordalas từng nói ông là một tín đồ của Johan Cruyff).

Có thời điểm trong mùa 2024/25, Luis Milla của Getafe chỉ đứng sau Raphinha và Alex Baena về số đường chuyền tạo thành cơ hội dứt điểm, trong khi Diego Rico là cầu thủ có tỷ lệ tạt bóng vào vòng cấm dẫn tới cơ hội ghi bàn cao nhất. Việc họ có thể hạ Atletico và cầm hòa Barca mùa trước không phải là điều ngạc nhiên, và giờ Getafe đã đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu.

Bordalas lại tạo nên một dấu ấn nữa trong sự nghiệp HLV luôn gắn liền với lối chơi "phản bóng đá"

Tuyến giữa của Real Madrid không tạo ra được pha bóng sáng tạo nào trước cách bố trí của Getafe, khiến Real chỉ biết nhồi bóng xuống cho Vinicius, người sau khoảng 20 phút đầu tiên "quẩy" đã không cựa quậy được thêm. Vinicius trong nhiều tình huống đã phải lùi xuống để mở không gian cho mình đẩy bóng qua người, nhưng khi anh xuống được gần đáy biên là đã có 1-2 cầu thủ Getafe lao về che góc.

Bordalas đã chuẩn bị cho các học trò quá tốt trước trận đấu này, dàn cầu thủ Getafe tinh quái tới độ họ san thẻ vàng cho các vị trí tuyến trên và tuyến giữa, nhưng 5 hậu vệ thì chỉ mỗi Rico đá cánh trái là bị rút thẻ. Không bị thẻ khiến các trung vệ Getafe dứt khoát hơn trong tranh chấp, càng dễ hơn cho họ khi chỉ phải đối phó với một mình Gonzalo Garcia cắm trong khu cấm địa.

Bạc nhược toàn diện

So với Alvaro Arbeloa mới dẫn dắt đội trẻ Real trước khi lên đội 1, Bordalas đã có nhiều năm kinh nghiệm trong làng HLV. Nhưng có cảm giác Arbeloa vẫn thua quá xa về mặt trình độ xếp đặt và điều chỉnh, giống một HLV trình độ Segunda chứ không phải người cầm trịch một đội bóng hàng đầu thế giới.

Càng về cuối trận, Vinicius càng không cựa quậy nổi trước 2-3 cầu thủ Getafe vây quanh

Cách tấn công của Real gần như là chỉ chuyền cho Vinicius, hy vọng Vinicius rê qua 2-3 cầu thủ Getafe một lúc, trong khi các tiền vệ không tài nào chuyền xuyên tuyến được để buộc hàng thủ Getafe phải xộc xệch về vị trí. Ngay cả khi Vinicius bị phong tỏa, phương án của Real vẫn là đưa Guler dạt sang đó hỗ trợ. Phải sang giữa hiệp 2 Rodrygo mới được đưa vào để Real có lựa chọn ở cả 2 cánh thay vì phụ thuộc vào cánh trái.

Real có Gonzalo Garcia đá cắm, nhưng Garcia chỉ có 1 mình trong khi Getafe dùng tới 3 trung vệ trong đội hình 5 hậu vệ. Các quả tạt của Real hoặc là thực hiện khi đội nhà không có ai trong vòng cấm, hoặc khi Garcia bị kèm quá chặt, và Real cũng không có ai đánh vào từ tuyến hai trong các tình huống đó như Jude Bellingham hay làm. Thậm chí khi thay người ở hiệp 2, Arbeloa lại chọn thay Alexander-Arnold ra, chuyên gia tạt tốt nhất của đội không còn trên sân trong lúc Real cần gia tăng sức ép.

Đó mới chỉ là khía cạnh đấu pháp, còn xử lý cá nhân của các cầu thủ Real thì lỗi không ít. Quá nhiều pha đỡ bóng thiếu nhạy cảm hoặc chuyền hỏng ở khu vực giữa sân, Huijsen chuyền dài thì quá mạnh và thẳng về phía thủ môn Getafe nhưng chuyền ngắn thì yếu lực và bị các cầu thủ Getafe cắt ngay bên phần sân Real. Và tất nhiên không thể bỏ qua những thẻ vàng/đỏ do sự thiếu kiềm chế.

Arbeloa tỏ ra bí lối trước những vấn đề lối chơi của Real Madrid

Xem Real thi đấu, có cảm giác Arbelona như không chuẩn bị gì hết cho các cầu thủ và để họ tự do đá. Học trò của Bordalas pressing rất nhiệt, xử lý các tình huống phòng ngự cũng chắc chắn, trong khi cầu thủ của Arbeloa thì quá hời hợt trong pressing lẫn chống phản công, thậm chí ngay cả khâu đánh đầu bên phần sân nhà họ có lúc còn thực hiện hỏng.

Chỉ trong tháng qua Real đã có số trận thua ngang bằng số thất bại trong nửa năm Xabi Alonso dẫn dắt. Arbeloa có vẻ không biết giải pháp cho tình hình hiện tại là gì, trong khi sắp tới sẽ là cuộc đụng độ Man City ở Cúp C1.