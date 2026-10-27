Nghi vấn trai đẹp Berrettini bị đồng đội Musetti "cướp" bạn gái dậy sóng làng tennis

Ồn ào tình ái bất ngờ làm rúng động làng quần vợt Ý

Làng quần vợt Ý đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi những cáo buộc về ngoại tình liên quan đến bạn gái cũ của Matteo Berrettini và Lorenzo Musetti xuất hiện.

Bê bối tình cảm liên quan đến bạn gái cũ của Berrettini và Musetti làm rúng động quần vợt Ý

Sự việc bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội sau động thái hủy theo dõi nhau trên Instagram cùng một phỏng vấn sau trận đấu đầy gượng gạo của Berrettini.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi xoay quanh tin đồn Musetti từng có mối quan hệ tình cảm với Vanessa, bạn gái cũ của Berrettini, và đây được cho là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ.

Tin đồn Musetti qua lại với bạn gái cũ của Berrettini khiến quan hệ hai bên rạn nứt.

Một tài khoản trên mạng xã hội X đăng tải thông tin cho rằng bạn gái của Berrettini đã lừa dối anh để qua lại với Musetti, dẫn đến việc Berrettini chia tay dù cô đã xin quay lại.

Một số nguồn tin khác cho biết Berrettini đã hủy theo dõi Musetti sau sự việc, trong khi Musetti và bạn gái của mình cũng đã chặn nhau trên Instagram.

Những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên X và Reddit, tạo thành một chủ đề bàn tán sâu rộng bao gồm cả những câu chuyện về ban huấn luyện, mạng xã hội và nội bộ Đội tuyển quần vợt Ý.

Câu hỏi "Có đang phát trực tiếp không?" khiến người hâm mộ xôn xao

Làn sóng nghi vấn đạt đỉnh điểm vào thứ Hai, ngày 26 tháng 10, sau khi Berrettini đánh bại Tomás Martín Etcheverry 6-3, 6-4 tại vòng 1 giải Erste Bank Open ở Vienna.

Khoảnh khắc Berrettini ngập ngừng hỏi "Có đang phát trực tiếp không?" tại giải Vienna.

Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, khi phóng viên ATP nhắc đến chức vô địch gần đây của Musetti tại ATP Lyon Open, Berrettini đã khựng lại và hỏi ngược lại: "Có đang phát trực tiếp không?".

Sau khi phóng viên xác nhận buổi phỏng vấn đang được phát sóng trực tiếp, Berrettini nở một nụ cười gượng gạo có phần mỉa mai rồi đưa ra câu trả lời ngắn gọn và mang tính xã giao: "Tôi biết cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để trở lại, và tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng với điều đó".

Đoạn clip nhanh chóng được cộng đồng mạng cắt ghép và phân tích. Nhiều khán giả cho rằng sự ngập ngừng cùng thái độ gượng gạo của anh chính là bằng chứng gián tiếp xác nhận những tin đồn xung quanh mâu thuẫn giữa hai người là có thật.

Ngoài ra, việc Berrettini vắng mặt trong danh sách triệu tập đội tuyển Davis Cup của Ý cũng khiến dư luận đặt câu hỏi. Một số ý kiến cho rằng ban huấn luyện muốn tránh bầu không khí căng thẳng giữa hai tay vợt.

Dù vậy, việc quyết định nhân sự tại Davis Cup phụ thuộc vào nhiều yếu tố chuyên môn và chuyên môn thi đấu, hoàn toàn chưa có căn cứ khẳng định sự vắng mặt này xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Hiện tại, cả Berrettini lẫn Musetti đều chưa đưa ra bình luận chính thức nào và mọi thông tin vẫn dừng lại ở mức độ tin đồn trên các nền tảng mạng xã hội.