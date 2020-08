Trực tiếp tennis Djokovic - Dzumhur: Khởi đầu hoàn hảo để thăng hoa (vòng 1 US Open)

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 19:01 PM (GMT+7)

(Trực tiếp tennis Djokovic - Dzumhur, 6h, 1/9, vòng 1 US Open 2020) Dzumhur không phải vật cản đủ mạnh để làm khó Djokovic.

US Open 2020 có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Theo thông báo từ BTC giải Grand Slam sân cứng, tay vợt số 22 thế giới Benoit Paire đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Theo tờ L'Équipe của Pháp, Benoit Paire đang phải tự cách ly trong khách sạn tại New York. Thông tin tay vợt Pháp bị nhiễm Covid-19 đã gây hoang mang không ít cho những tay vợt đang có mặt ở New York tham dự US Open năm nay.

Tuần trước, Paire đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe khi bắt đầu đặt chân lên đất Mỹ. Tuy nhiên, tại Cincinnati Masters 2020, tay vợt số 22 thế giới đã có những dấu hiệu bất ổn về sức khỏe và phải bỏ cuộc trong trận gặp Borna Coric ở vòng đầu tiên, với lý do bị đau bụng.

US Open 2020 không hề hấn gì khi vắng Nadal, Federer

Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic cho rằng, dù vắng mặt cả Rafael Nadal lẫn Roger Federer nhưng giải Grand Slam sân cứng ở New York năm nay vẫn giữ nguyên giá trị.

"Chúng tôi sẽ nhớ họ với tư cách là những tay vợt huyền thoại", Djokovic chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông gần đây. "Tôi không đồng tình với những quan điểm cho rằng, danh hiệu US Open năm nay sẽ kém giá trị đi khi không có Nadal hay Federer".

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/truc-tiep-tennis-djokovic-dzumhur-khoi-dau-hoan-hao-de-thang-hoa-vong...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/truc-tiep-tennis-djokovic-dzumhur-khoi-dau-hoan-hao-de-thang-hoa-vong-1-us-open-c9a771809.html