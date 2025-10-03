Trực tiếp tennis Djokovic - Cilic: "Nole" gặp đối thủ dễ chịu (Thượng Hải Masters)

⚡ Djokovic trở lại đường đua

Sau khi dồn toàn bộ tâm sức cho 4 Grand Slam nhưng chưa thể nâng thêm chiếc cúp nào, Novak Djokovic đã quyết định trở lại ATP Tour với mục tiêu rõ ràng: kết thúc mùa giải mạnh mẽ, giành thêm danh hiệu Masters và có suất dự ATP Finals.

Với 40 danh hiệu Masters trong sự nghiệp và 4 lần đăng quang tại Shanghai Masters, "Nole" có lý do để tự tin. Đặc biệt, việc Carlos Alcaraz rút lui và Jannik Sinner vừa bộc lộ điểm yếu ở Bắc Kinh càng khiến con đường của Djokovic sáng sủa hơn.

📊 Thành tích đối đầu vượt trội của Djokovic

Novak Djokovic đã thắng đến 19 trong tổng số 21 lần so tài với Marin Cilic trước đây. Djokovic có thể thiếu cảm giác thi đấu sau gần 1 tháng nghỉ, nhưng Cilic khó lòng tận dụng. Dù tay vợt Croatia từng có vài chiến thắng ấn tượng trước top 10 năm nay (Alex de Minaur ở Dubai, Jack Draper tại Wimbledon), sự chênh lệch đẳng cấp và phong độ là quá lớn.

🎾 "Nole" vẫn là tượng đài dù hụt hơi

2025 không phải mùa giải hủy diệt quen thuộc, nhưng Djokovic vẫn duy trì sự ổn định: bán kết ở cả 4 Grand Slam, á quân Miami, hiện đứng số 3 trong cuộc đua đến Turin.

Novak Djokovic từng thua Jannik Sinner tại chung kết Thượng Hải 2024. Nhưng với lịch sử chưa từng dừng bước trước tứ kết ở giải này, Djokovic vẫn là ứng viên nặng ký.