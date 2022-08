Trực tiếp tennis Cincinnati Open ngày 2: Medvedev & Kyrgios xuất trận, Alcaraz đấu Mackenzie

Daniil Medvedev - Botic Van De Zandschulp: Khoảng 7h30, 17/8, vòng 2 Cincinnati Open

Hạt giống số 1 Daniil Medvedev không phải thi đấu ở vòng 1 và anh sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại Cincinnati Open với thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, không vì thế mà Medvedev có được tâm lý thoải mái, dù đối thủ chỉ là tay vợt người Hà Lan, Botic Van De Zandschulp.

Medvedev quyết tâm tiến sâu tại Cincinnati Open

Ngôi sao người Nga đã gây thất vọng ở sự kiện Rogers Cup khi bị loại bởi Nick Kyrgios ngay từ vòng 2. Đó là một trận đấu mà Medvedev đã chơi không tồi nhưng lại mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định. Tâm lý thi đấu vẫn là một rào cản để đưa Medvedev lên một tầm cao mới. Do đó, cuộc so tài với Van De Zandschulp sẽ thêm một lần nữa kiểm chứng cho sự sẵn sàng của Medvedev dành cho US Open.

Van De Zandschulp đã cho thấy anh không phải đối thủ dễ chơi khi khuất phục đại diện chủ nhà, Maxime Cressy ở vòng 1. Dù phải mất tới 3 set đấu để đi tiếp nhưng Van De Zandschulp vẫn sẽ là một vật cản khó chịu dành cho Medvedev. Dù vậy, đẳng cấp của tay vợt người Nga hứa hẹn sẽ giúp anh giành quyền vào vòng 3.

Mackenzie McDonald - Carlos Alcaraz: 6h, 17/8, vòng 2 Cincinnati Open

Ở trận đấu diễn ra trước đó, hạt giống số 3 Carlos Alcaraz sẽ chạm trán tay vợt nước chủ nhà, Mackenzie McDonald. Giống như nhiều tên tuổi lớn khác, Alcaraz đang muốn biến Cincinnati Open trở thành bàn đạp để tạo đà cho US Open, sự kiện Grand Slam cuối cùng trong năm.

Ngôi sao người Tây Ban Nha rơi vào nhánh đấu khó

Với ý nghĩa đặc biệt đó, Cincinnati Open sẽ là giải đấu mà Alcaraz đang rất quyết tâm chinh phục. Nhánh đấu khó của Alcaraz có thể khiến tay vợt trẻ này phải đụng độ "đàn anh" Rafael Nadal ở bán kết. Bởi vậy, ngôi sao sinh năm 2003 sẽ cần phải "đánh nhanh, thắng nhanh" để bảo toàn thể lực trước khi tiến sâu vào giải đấu năm nay.

Đối thủ của Alcaraz là Mackenzie McDonald không phải một tay vợt quá giỏi trong khả năng trả giao bóng và vì thế, ngôi sao người Tây Ban Nha có thể sẽ tận dụng điểm yếu này để giành được những lợi thế khi trận đấu diễn ra.

Nick Kyrgios - Alejandro Davidovich Fokina: 1h, 17/8, vòng 1 Cincinnati Open

Trong khi đó, trận đấu muộn của vòng 1 giữa Nick Kyrgios và Alejandro Davidovich Fokina cũng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Hiếm có tay vợt nào nằm ngoài top 10 lại được quan tâm như Nick Kyrgios vào lúc này. Ngôi sao người Australia đang đạt phong độ rất cao ở mùa giải năm nay dù không thay đổi quá nhiều về mặt lối chơi.

Nick Kyrgios đã vào tới tận trận chung kết Wimbledon năm nay, đồng thời liên tục tiến sâu ở những giải đấu mà anh tham dự mùa giải này. Chiến tích gần nhất của "trai hư" làng quần vợt là việc anh đã đánh bại Daniil Medevev ở vòng 2 Rogers Cup. Dù sau đó, Kyrgios đã không thể kéo dài chuỗi thắng lên 10 trận khi thua Hubert Hurkacz 6-7(4), 7-6(5), 1-6 ở tứ kết nhưng với việc thắng 15/16 trận gần nhất, ngôi sao 27 tuổi đang cho thấy một màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp của mình.

Đối thủ ở vòng 1 của Kyrgios sẽ là tay vợt đến từ Tây Ban Nha, Alejandro Davidovich Fokina. Đây không phải thử thách quá khó với Kyrgios và anh hứa hẹn sẽ góp mặt ở vòng 2 nếu giữ được đà thăng hoa hiện tại.

Ở nội dung đơn nữ, cựu số 1 thế giới Naomi Osaka sẽ chạm trán một tay vợt châu Á khác là Zhang Shuai ở trận đấu ra quân (22h, 16/8). Ở trận đấu diễn ra muộn hơn, hạt giống số 2 Anett Kontaveit sẽ đụng độ tay vợt người CH Séc, Tereza Martincova ở vòng 2 (1h, 17/8). Một cặp đấu rất đáng chú ý khác là cuộc so tài giữa cựu số 1 thế giới Serena Williams và đàn em thế hệ kế cận Emma Raducanu (6h, 17/8). Đây chắc chắn sẽ là trận đấu không đơn giản với Raducanu khi hotgirl 19 tuổi phải đối mặt với kinh nghiệm dày dạn của đối thủ người Mỹ.

Tennis Masters 1.000 - Cincinnati Masters 2022 - vòng 1 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ ba, 16/08/2022 22:00 Borna Coric Lorenzo Musetti ON Sports, K+Sports2 22:00 Henri Laaksonen Alex de Minaur 22:00 Thanasi Kokkinakis Jannik Sinner 22:00 Tommy Paul Jenson Brooksby 23:30 Albert Ramos-Vinolas Fabio Fognini 23:30 Taylor Fritz Sebastian Baez Thứ tư, 17/08/2022 01:00 Lorenzo Sonego Ben Shelton ON Sports, K+Sports2 01:00 Nick Kyrgios Alejandro Davidovich Fokina 01:00 Pablo Carreno Busta Miomir Kecmanovic 02:30 Filip Krajinovic Daniel Evans Tennis Masters 1.000 - Cincinnati Masters 2022 - vòng 2 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ tư, 17/08/2022 04:00 Aslan Karatsev Diego Schwartzman ON Sports, K+Sports2 04:00 Marin Cilic Emil Ruusuvuori 06:00 Mackenzie McDonald Carlos Alcaraz 07:30 Daniil Medvedev Botic van de Zandschulp Tennis WTA 1.000 - Cincinnati Masters 2022 - vòng 1 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ ba, 16/08/2022 22:00 Anhelina Kalinina Elise Mertens 22:00 Belinda Bencic Sorana Cirstea 22:00 Naomi Osaka Shuai Zhang 23:30 Karolina Pliskova Venus Williams 23:30 Marta Kostyuk Camila Giorgi 23:30 Martina Trevisan Anna Kalinskaya 23:30 Sofia Kenin Shelby Rogers Thứ tư, 17/08/2022 02:00 Cori Gauff Marie Bouzkova 02:30 Beatriz Haddad Maia Jelena Ostapenko 04:00 Anastasia Potapova Simona Halep 05:30 Madison Keys Yulia Putintseva 06:00 Serena Williams Emma Raducanu Tennis WTA 1.000 - Cincinnati Masters 2022 - vòng 2 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ tư, 17/08/2022 01:00 Tereza Martincova Anett Kontaveit

