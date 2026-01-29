Alcaraz - Zverev chạm nhiều cột mốc khó quên, 2 người đẹp rực sáng ở Australian Open

Ngày 27/1 Australian Open 2026 đã xác định những cái tên vào bán kết, và đánh dấu một ngày nhiều cột mốc mới của quần vợt thế giới. Tâm điểm, Carlos Alcaraz và Alexander Zverev cùng chạm những cột mốc lịch sử, trong khi Elina Svitolina và Elena Rybakina tạo nên những dấu ấn đặc biệt ở nội dung nữ.

Alcaraz vào bán kết Grand Slam thứ 10 trong sự nghiệp

Alcaraz viết lại lịch sử Grand Slam

Carlos Alcaraz tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là gương mặt định hình kỷ nguyên mới của quần vợt nam. Ở tuổi 22 năm 258 ngày, tay vợt người Tây Ban Nha đã làm được điều mà rất ít huyền thoại từng chạm tới.

Trước hết, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong Kỷ nguyên Mở (từ 1968) từng lọt bán kết đơn nam ở cả bốn Grand Slam. Đây không đơn thuần là thành tích sưu tập mặt sân, mà phản ánh khả năng thích nghi toàn diện, thứ vốn là thước đo của các tay vợt vĩ đại.

Ở tuổi 22 năm 258 ngày, tay vợt người Tây Ban Nha đã làm được điều mà rất ít huyền thoại làm được

Không dừng lại ở đó, Australian Open 2026 còn là bán kết Grand Slam thứ 10 trong sự nghiệp của Alcaraz. Ở mốc tuổi này, chỉ có Rafael Nadal tại Australian Open 2009 đạt cột mốc tương tự sớm hơn kể từ 1968.

Đáng chú ý hơn cả là khả năng hạ gục trước những đối thủ hàng đầu. Alcaraz đã thắng 17 trong 25 trận gặp top 10 tại các Grand Slam, hiệu suất chỉ thua Bjorn Borg (19) và Pete Sampras (18) trong 25 trận đầu tiên kể từ khi ATP Ranking ra đời năm 1973.

Zverev bền bỉ để bước vào lãnh địa của kỷ lục

Nếu Alcaraz đại diện cho tốc độ và sự bùng nổ, thì Alexander Zverev là hình ảnh của sự bền bỉ và tích lũy. Tay vợt người Đức chính thức chạm mốc 10 lần vào bán kết Grand Slam, trở thành tay vợt đầu tiên sinh sau năm 1990 làm được điều này.

Tay vợt người Đức chính thức chạm mốc 10 lần vào bán kết Grand Slam

Cột mốc ấy đặc biệt ý nghĩa với Zverev, người từng nhiều lần bị nghi ngờ về bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Việc duy trì phong độ đủ ổn định qua nhiều năm, trên nhiều mặt sân và thế hệ đối thủ khác nhau, đã đưa anh vào nhóm rất hiếm của quần vợt hiện đại.

Một chi tiết thống kê thú vị khác cũng được “cởi nút” tại Melbourne. Kể từ năm 1973, Zverev không còn là tay vợt top 5 ATP duy nhất có thành tích âm trước các hạt giống ở tuần hai Grand Slam (tối thiểu 20 trận). Sau trận thắng ngày 27/1, cán cân của anh đã được đưa về mức cân bằng 11-11, cột mốc nhỏ về con số, nhưng lớn về mặt tâm lý và hình ảnh sự nghiệp.

Svitolina hành trình muộn màng nhưng đáng giá

Ở nội dung nữ, Elina Svitolina mang đến một câu chuyện rất khác. Ở tuổi ngoài 30, tay vợt người Ukraine lần đầu tiên lọt bán kết Australian Open, trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong Kỷ nguyên Mở làm được điều này, chỉ sau Mirjana Lucic năm 2017.

Lần thứ 13 góp mặt chính thức ở Australian Open, Svitolina mới tiến sâu tới vậy

Đáng nói hơn, Svitolina cần tới 13 lần dự vòng đấu chính tại Melbourne để lần đầu chạm bán kết, nhiều nhất trong lịch sử Kỷ nguyên Mở. Đó là minh chứng cho sự kiên trì hiếm thấy ở quần vợt đỉnh cao, nơi rất nhiều sự nghiệp bị định đoạt sớm bởi vài mùa giải không thành công.

Cùng với Jessica Pegula, Svitolina cũng đi vào lịch sử khi trở thành một trong hai tay vợt từ 30 tuổi trở lên giành nhiều chiến thắng trước top 10 tại một Grand Slam, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1990.

Rybakina thế lực ổn định nhất của quần vợt nữ hiện đại

Elena Rybakina tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của mình. Tay vợt đại diện cho một quốc gia châu Á đã có 8 chiến thắng liên tiếp trước các tay vợt top 10, chuỗi dài nhất kể từ khi hệ thống tính điểm của WTA ra đời năm 1990.

Rybakina là "khắc tinh" thực sự của Swiatek

Rybakina cũng trở thành tay vợt đầu tiên đánh bại Iga Swiatek nhiều lần tại cùng một Grand Slam, sau khi từng làm được điều đó tại Australian Open 2023. Đặc biệt, cô hiện là tay vợt duy nhất từng đánh bại cả Swiatek lẫn Aryna Sabalenka ở nhiều giải WTA cấp độ lớn, bao gồm Indian Wells 2023 và WTA Finals 2025.