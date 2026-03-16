Man City phán quyết tương lai Guardiola trước nguy cơ mất cả C1 lẫn Ngoại hạng Anh

Man City vẫn muốn Pep Guardiola tiếp tục gắn bó

Pep Guardiola là một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá, với 12 chức vô địch quốc gia trong sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số dấu hiệu bất ổn đã bắt đầu xuất hiện tại Man City. Dù vậy, trên chương trình podcast Transfer Insider của Football Insider, phóng viên Pete O'Rourke tiết lộ rằng kế hoạch giữ chân Pep Guardiola của Man City vẫn không thay đổi.

Pep Guardiola đang gặp khó khăn cùng Man City trong thời gian gần đây

O'Rourke cho biết: “Tôi không nghĩ thất bại trước Real Madrid hay khả năng bị loại sớm ở Champions League sẽ ảnh hưởng ngay lập tức tới tương lai của Pep Guardiola. Có rất nhiều đồn đoán rằng ông ấy có thể rời đi vào cuối mùa, nhưng rõ ràng Pep Guardiola sẽ không muốn khép lại mùa giải cuối cùng tại CLB với một thất bại sớm ở Champions League trong hồ sơ của mình.

Man City sẽ để Pep Guardiola tự quyết định tương lai. Mọi thứ nằm trong tay ông ấy và sẽ không có bất kỳ sức ép nào. Nếu Pep Guardiola muốn rời ghế huấn luyện vào cuối mùa sau quãng thời gian dài dẫn dắt Man City, hiện đã hơn chín năm, tôi nghĩ CLB sẽ tôn trọng mong muốn đó. Họ rất muốn giữ ông ấy, nhưng nếu Pep Guardiola cảm thấy đã đến lúc ra đi, CLB sẽ miễn cưỡng chấp nhận quyết định ấy.

Tôi nghĩ nếu Pep Guardiola định đưa ra quyết định đó, có lẽ ông ấy đã nghĩ xong rồi. Những kết quả từ nay đến cuối mùa sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lựa chọn ấy”.

Man City ở vào thế khó

Man City không chỉ đang ở thế khó trước trận lượt về với Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League, mà còn có nguy cơ rất cao để mất chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này vào tay Arsenal. Trận hòa West Ham khiến đoàn quân của Pep Guardiola bị “Pháo thủ” nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm, dù đá ít hơn 1 trận.

Man City vẫn còn cơ hội giành danh hiệu khi đã vào chung kết League Cup gặp chính Arsenal, đồng thời góp mặt ở tứ kết FA Cup gặp Liverpool. Pep Guardiola chắc chắn cũng không muốn khép lại giai đoạn thành công của mình tại Man City mà không giành được danh hiệu lớn nào. Mùa giải trước, Man City đã trắng tay lần đầu tiên sau 8 năm.

Hiện tại, Pep Guardiola vẫn còn một năm hợp đồng với Man City. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad có thể buộc phải tìm kiếm HLV mới ngay trong mùa hè này nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định khép lại hành trình kéo dài 10 năm gắn bó.